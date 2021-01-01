ليوناردو: مبابي ونيمار؟ باريس قام بالمطلوب وكل الأمور ممكنة مع برشلونة

الثنائي بين البقاء والرحيل عن بي إس جي بسبب تمديد العقد

أوضح المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو موقف ناديه من تمديد تعاقد نجميه كيليان مبابي ونيمار في ظل الحديث عن مستقبل اللاعبين في الأسابيع الماضية.

نيمار ارتبط بالعودة من جديد لصفوف برشلونة، بينما في المقابل تم ربط مبابي بعديد الأندية من عمالقة أوروبا، وخصوصاً ريال مدريد.

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وقال ليوناردو مع "France Bleu": "بخصوص كيليان، نتحدث منذ مدة، في الماضي كنا نعمل على توضيح موقفنا وماذا نريد، أعتقد أننا نصل لنقطة اتخاذ الموقف والقرار".

وأتبع: "هناك بداية طيبة للحديث، نيمار كذلك ولكن في النهاية هو من يقرر وحتى الآن لم يفعل، أعتقد أننا وصلنا للتوقيت المناسب، نفس الأمر بخصوص بيرنات ودي ماريا".

وأردف البرازيلي: "هدفنا التجديد في أسرع وقت للرباعي وهؤلاء من نتناقش بخصوص تمديد العقود معهم".

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وحول صراع الدوري الفرنسي: "ستكون نهاية موسم مثيرة، باريس أحد المرشحين ولن أقول سنفوز، لا يوجد حالياً شعور بالظروف المناسبة، ليون، ليل، وموناكو في سلسلة انتصارات ولكن أهدافنا لم تتغير".

وختم ليوناردو بالحديث عن مقابلة برشلونة القارية: "أثق بالرب والعمل، دوري الأبطال بطولة مجنونة، تلعب مباراة ثم فاصل ثلاثة أسابيع عن الأخرى، كل الأمور ممكنة، نملك الخبرة ولن نفكر في الماضي".

وينتهي عقد الثنائي مبابي ونيمار رفقة بي إس جي بحلول يونيو 2022.