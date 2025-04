"ستسمعون موسيقى كروية فريدة من نوعها!" .. تفاصيل مشوقة عن مفاجأة "لينكين بارك" في نهائي دوري أبطال أوروبا

تحتفل الفرقة بعودتها القوية إلى الساحة العالمية..

ستتولى فرقة الروك الشهيرة لينكين بارك "LINKIN PARK"، عرض افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا، في 31 مايو القادم، بملعب "أليانز أرينا" الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ.

ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان حجزا مقعديهما، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ في انتظار المتأهل من قمة ريال مدريد وآرسنال، والمواجهة النارية الأخرى التي تجمع بايرن ميونخ مع إنتر.

وفي هذا السياق.. قالت فرقة لينكين بارك في بيانٍ رسمي: "مع ألبومنا الجديد وجولتنا المستمرة، تغمرنا طاقة وحماس المشجعين".

وأضافت الفرقة: "لا يمكننا الانتظار لمشاركة نفس الطاقة والحماس، في عرض الافتتاح لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تقدمه شركة (بيبسي).. هذا يمثل تجربة جديدة تمامًا لنا، نتطلع خلالها إلى عرض بعض من أغانينا المفضلة في الماضي والحاضر، مع الملايين الذين سيشاهدوننا حول العالم".

واحتفالًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. قامت الفرقة بتسجيل "ريمكس مثير" و"فيلم قصير"، يمزج صوتهم الفريد مع ثقافة كرة القدم في القارة العجوز؛ حيث يتضمن المقاطع الموسيقية المميزة لأغنيتهم البلاتينية الناجحة "Numb"، مع أصوات مستوحاة من دوري الأبطال "ضربة الجلد، صافرة الركلة الحرة، أصوات المشجعين الأكثر شغفًا في العالم".

ومن ناحيته.. قال مغني ومنتج لينكين بارك "LINKIN PARK" مايك شينودا: "عندما فكرنا لأول مرة في الأغنية التي صنعناها لهذا الحدث.. كان الأمر كله يتعلق بكرة القدم".

وتابع شينودا: "كان لدينا مجموعة من المراجع للموسيقيين والمنتجين والفنانين السابقين، الذين صنعوا أشياءً خاصة في الرياضة؛ لذلك.. أردنا أن نأخذ هذا الإلهام ونضع لمستنا عليه".

واستطرد حديثه: "إذًا.. المقطع الذي صنعناه؛ هو في الأساس أصوات كرة القدم، على طريقة لينكين بارك.. كل ما بُني عليه هو أصوات أقدام تضرب الكرة، وصوت الكرة وهي تصطدم بالشباك، وأصوات المشجعين وهم يدوسون على المقاعد.. هذه هي الأشياء التي أبهرتنا عندما حضرنا المباريات؛ باعتبارها عناصر موسيقية قوية".

عودة قوية لفرقة لينكين بارك تبهر العالم

فرقة لينكين بارك "LINKIN PARK" حققت عودة قوية إلى الأضواء مؤخرًا، بإصدار أغنية "From Zero"؛ وهي أول موسيقى جديدة لهم منذ سبع سنوات.

ووصل الألبوم إلى القمة في جميع أنحاء العالم؛ ويضم أغاني ناجحة مثل "Heavy Is The Crown" و"The Emptiness Machine"، والتي كانت أكبر أغنية روك في عام 2024، بأكثر من 250 مليون استماع.

ووفقًا لمجلة "Billboard"، كانت لينكين بارك هي فرقة الروك الوحيدة، التي تجاوزت 2 مليار استماع في عام 2024.

ويستمر هذا الزخم في العام الحالي، مع أغنيتهم المنفردة الجديدة "Up From The Bottom"، المأخوذة من إصدارهم القادم From Zero (Deluxe Edition)، والذي سيكون متاحًا في 16 مايو.

وفي هذه الأثناء.. تواصل الفرقة جولتها العالمية From Zero، والتي تبدأ في أوستن بولاية تكساس يوم 26 أبريل، ثم تتجول في الملاعب الممتلئة بالجمهور في أوروبا خلال الصيف، وتنتهي في أمريكا الجنوبية هذا الخريف.

وعلى جانب آخر.. قال إريك ميليس، نائب رئيس التسويق العالمي للعلامة التجارية في شركة "بيبسي": "نحن فخورون بالإعلان عن أن إحدى أكثر فرق الروك تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين، ستشارك في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، والذي تقدمه الشركة".

وأكمل ميليس حديثه: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية التاسعة لجمع ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم؛ ومن المؤكد أن فرقة لنيكين بارك، ستقدم عرضًا لا مثيل له، على الهواء مباشرة من ميونخ في ألمانيا".

واختتم ميليس حديثه؛ بالقول: "نحن سعداء بالعمل مع مجموعة من الفنانين، الذين يعيشون وفقًا لفلسفتنا (عطشى للمزيد)؛ والتي تعكس نفس روح الابتكار والجرأة التي تجسدها بيبسي.. ونحن لا نستطيع الانتظار لرؤية كيفية رد فعل المعجبين على هذا العرض، الذي لا ينبغي تفويته".

LINKIN PARK

ويمتد ارتباط الفرقة بكرة القدم، إلى أمريكا أيضًا؛ حيث يُعد عازف الجيتار ديف فاريل من أشد المعجبين بنادي لوس أنجلوس إف سي، مشيدًا بالتأثير الذي أحدثه الأسطورة ليونيل ميسي على الدوري الأمريكي لكرة القدم، واللعبة في الولايات المتحدة.

وعن ذلك يقول: "عندما كنت أكبر، كان لعب كرة القدم في الولايات المتحدة دائمًا شيئًا يفعله الناس منذ الصغر، وأعتقد أن كرة القدم كانت دائمًا رياضة أكبر مما يعتقد الناس عنها على المستوى الدولي".

وأضاف فاريل: "لم يكن لدينا دوري احترافي حتى تأسيس الدوري الأمريكي لكرة القدم، ومنذ ذلك الحين، تطورت اللعبة أكثر فأكثر، ومع انضمام ميسي، أصبح للرياضة منظور مختلف، ورؤية عالمية مختلفة لما يحدث هنا".

وشدد فاريل على أنه هناك مجال واسع وفرص واعدة لنمو كرة القدم الأمريكية، معربًا عن اعتقاده بوجود مواهب من الجيل الجديد، القادرة على إثبات نفسها؛ خاصة مع اقتراب كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واختتم تصريحاته بالقول: "مع اقتراب استضافة كأس العالم.. تُتاح لنا فرصة أخرى لمواصلة التقدم الإيجابي، ويمكننا أن نجعل منتخبنا الوطني الأمريكي قويًا، ونأمل أن يكون عام 2026 عامًا مميزًا".