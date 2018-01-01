ليندمان يبرئ نفسه من إصابات الأهلي ويوجه رسالة للجمهور

مدرب الأحمال السابق يشير إلى أنه لم يكن سبباً في إصابات لاعبي القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر بلال محمد

برئ الهولندي مايكل ليندمان، مدرب أحمال الأهلي السابق، من الاتهامات التي وجهت له بأنه السبب في إصابات لاعبي القلعة الحمراء.

وهاجم البعض، مدرب الأحمال السابق بالأهلي، مشيرين إلى انه السبب الرئيسي في تراجع المستوي البدني للاعبين، وأنه تسبب في حدوث بعض الإصابات العضلية للاعبين.

ونشر ليندمان اليوم، تغريدات على حسابه الشخصي على موقع تويتر، بعد نشر اخبار إصابة صلاح محسن وسعد سمير، كتب فيها: "عذراً جمهور الأهلي، لقد كنت في هولندا فلا تلوموني".

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي صباح اليوم، إصابة سعد سمير وغيابه عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، بعد إصابته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي، أعلن إقالة ليندمان من منصبه في الفترة الماضية، عقب كثرة إصابات اللاعبين وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.