ليلة في برنابيو .. جوندوان يكشف دور رونالدينيو في انتقاله لبرشلونة!

رفض مانشستر سيتي والدوري السعودي من أجل النادي الكتالوني

كشف إلكاي جوندوان لاعب وسط برشلونة، عن دور النجم البرازيلي رونالدينيو في انتقاله إلى النادي الكتالوني خلال هذا الصيف.

جوندوان رفض تجديد عقده مع مانشستر سيتي هذا الصيف، كما امتنع عن الانتقال إلى آرسنال والدوري السعودي، ليختار الانضمام إلى برشلونة بعدما ألهمه رونالدينيو لهذه الخطوة.

وقال النجم الألماني في تصريحات صحفية:"أتذكر لحظة لن أنساها أبدًا، وهي مستوى رونالدينيو في سانتياجو برنابيو عندما قامت جماهير ريال مدريد بالتصفيق له، استمتعت حقًا بهذه اللحظة".

وأضاف لصحيفة "سبورت":"الأمر لم يتعلق فقط برونالدينيو بل ببرشلونة عمومًا، ربما كانت هذه أهم لحظة أتذكرها، لكني شاهدت العديد من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عندما لعب سيرجيو بوسكيتس وتشافي وأندريس إنييستا معًا، بالنسبة لي كانت الثلاثية الأفضل في العالم وتعلمت منهم الكثير".

يذكر أن جوندوان البالغ من العمر 32 سنة قد يظهر مع برشلونة في مواجهة آرسنال الودية صباح غدًا، الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد.