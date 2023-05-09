ليلة تاريخية.. كارلو أنشيلوتي يعادل رقم السير أليكس فيرجسون في دوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي يواصل أرقامه القياسية؛ فهل تكون أمسيته سعيدة في البيرنابيو اليوم؟

واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أرقامه المميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عادل رقمًا لأسطورة تدريب مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون.

ويستقبل ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، فريق مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة اليوم رقم 190 للمدرب الإيطالي في دوري الأبطال ليعادل رقم الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون في ذات البطولة.

وسينفرد أنشيلوتي في مباراة العودة أمام السيتي إذ سيصل إلى المباراة رقم 191 في البطولة وخلفهما الفرنسي أرسين فينجر بـ 188 مباراة ثم بيب جوارديولا بتدريبه في 158 مباراة، فجوزيه مورينيو بظهوره مدربًا في 151 مباراة في البطولة الأوروبية العريقة.

وينفرد كارلو بين هؤلاء بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديي ميلان وريال مدريد في 4 مناسبات؛ مرتين مع ميلان ومثلهما مع ريال مدريد ليكون أكثر من حقق اللقب بين المدربين والأكثر تتويجًا بالبطولات الأوروبية "7 ألقاب".