ليفربول يفتح خط اتصال مع ريال مدريد لإنقاذ أول ضحايا مبابي!

الصفقة لن تقل عن 85 مليون إسترليني

كشفت تقارير صحفية عن دخول ليفربول في مفاوضات جادة مع أحد نجوم ريال مدريد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط هجومه، في ظل الأنباء المنتشرة عن اقتراب رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن "الآنفيلد"، بعد تلقيه عرضٍ فلكي من أحد أندية الدوري السعودي.

وكشفت شبكة "سبورت"، أن ليفربول يُظهر اهتمامًا بضم البرازيلي الشاب رودريجو جويس، لاعب ريال مدريد وأجرى اتصالات بالفعل بالجانب الإسباني للاستفسار عن موقفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رودريجو يشعر بالقلق داخل ريال مدريد، لأن مكانه ليس "مضمونًا" في الفريق مع وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي والفتى البرازيلي الشاب إندريك قريبًا.

وأوضحت أن ريال مدريد، لن يفرط في نجمه البرازيلي إلا بمقابل مادي ضخم، لن يقل عن 85 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن تجديد عقد مهاجمه البرازيلي حتى عام 2028 بشرط جزائي قيمته مليار يورو.