ليفربول يعود لطريق الانتصارات على حساب إيفرتون بثنائية صلاح وجاكبو

حقق ليفربول الفوز أخيرًا للمرة الأولى منذ أسابيع في الدوري الإنجليزي في لقاء الجولة الـ 23 الذي جمعه بإيفرتون على ملعب أنفيلد.
تقدم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفًا رائعًا بعد هجمة مرتدة منظمة وبصناعة من اللاعب داروين نونيز في الدقيقة 37.
وأضاف الوافد الجديد كودي جاكبو الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ليقتل المباراة بشكل نسبي.
سيطر ليفربول على مجريات اللقاء، وحاول إيفرتون على مرمى الريدز، لكن دون خطورة حقيقية على شباك أليسون بيكر.
وكان ليفربول قد غاب عن الانتصارات في الدوري الإنجليزي منذ لقاء الفريق أمام ليستر سيتي في نهاية العام الماضي عندما فازوا بهدفين لهدف.
جدير بالذكر أن ليفربول قد رفع رصيده الآن إلى النقطة رقم 32 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
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