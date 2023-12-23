ليفربول يعثر على البديل المثالي لصلاح.. ومفتاح الصفقة في السعودية!

كلوب يستهدف عصفورين بحجر واحد

كشفت تقارير صحفية، عن خطة يجهزها ليفربول لإجراء عملية إحلال وتجديد في أحد أهم المراكز بتشكيلة المدرب يورجن كلوب.

ووفقا لم ذكرته شبكة "team talk"، فإن إدارة ليفربول تدرس الدخول بقوة في سباق للفوز بخدمات الجناح البلجيكي الشاب يوهان باكايوكو، لاعب أيندهوفن الهولندي، من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتميز باكايوكو بقدرات فنية مميزة رغم أنه لم يتجاوز 20 عامًا، حيث يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، وسيكون بالنسبة للريدز أفضل بديل على المستوى البعيد للنجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل واقترب من بلوغ 32 عامًا.

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وأشارت الشبكة، إلى أن ليفربول الذي تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي في الصيف الماضي، مقابل التخلي عن محمد صلاح مقابل 150 مليون إسترليني، سيفكر في فتح مزاد جديد على نجمه المصري بنهاية الموسم الجاري للاستفادة ماديًا من وراء رحيله، خصوصًا أن الكثير من أندية دوري روشن ستتهافت لضم الفرعون.

وأوضحت "team talk"، أن ليفربول يستهدف ضرب عصفورين من التعاقد مع باكايوكو في الميركاتو الشتوي، الأول سيؤمن مركز الجناح الأيمن بلاعب واعد وصغير في السن، والثاني هو تغطية غياب صلاح في مطلع 2024، حيث سيشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار ويغيب لمدة قد تصل إلى شهر.

وبذلك، سيضطر ليفربول للدخول في منافسة شرسة مع توتنهام وبرينتفورد في يناير، حيث سيكون السعر المبدئي للصفقة 40 مليون إسترليني، لضم اللاعب الذي قدم 13 تمريرة حاسمة مع أيندهوفن في جميع المسابقات هذا الموسم.