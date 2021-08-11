ليفربول يتفوق على برشلونة في سباق ضم زميل رونالدو

ليفربول في صدارة الفرق التي تريد التعاقد مع ريناتو سانشيز

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول يستعد للفوز بسباق التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم اللاعب بأكثر من نادٍ مؤخرًا أبرزهم ليفربول وبرشلونة بعد موسمه مع ليل وقيادته للقب الدوري الفرنسي.

ماذا كشفت التقارير الصحفية بخصوص ليفربول وسانشيز؟

حسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" فإن ليفربول أصبح في مقدمة الأندية المهتمة للتعاقد مع لاعب ليل البرتغالي، ريناتو سانشيز.

وكان ليل قد حدد سعر تخليه عن اللاعب بمبلغ 40 مليون جنيه استيرليني لتصبح الأمور أكثر سهولة بالنسبة ليفربول لشراء لاعب خط الوسط نظرًا لأزمة برشلونة المالية الحالية.

ما هو موقف سانشيز من الرحيل؟

قدم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا موسمًا كبيرًا مع بطل الدوري الفرنسي، ليل وأعاد إشعال مسيرته بعد فترة رهيبة قضاها في بايرن ميونخ

وفي حالة وصوله إلى ميرسيسايد، سيكون سانشيز هو ثاني توقيع ليورجن كلوب في فترة الانتقالات بعد انضمام إبراهيما كوناتي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من الصيف.

هل هناك تعاقدات آخرى يفكر فيها ليفربول؟

يورجن كلوب، مدرب ليفربول ألمح إلى أن المزيد من التعاقدات قد تصل قبل إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس.

وارتبط اسم آخر بليفربول وهو الجناح الشاب جيريمي دوكو، الذي وقع رين قبل موسم واحد فقط مقابل 24 مليون جنيه إسترليني قادمًا من أندرلخت.

وفقًا لوسائل الإعلام الهولندية "Voetbal24" فإن الجانب الفرنسي قد يقبل عرضًا بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني للاعب البلجيكي البالغ من العمر 19 عامًا ويفكر ليفربول في الانتقال إلى دوكو كبديل طويل الأجل لمحمد صلاح.

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