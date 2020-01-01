ليفربول يتراجع عن ضم تياجو

لاعب البافاري ارتبط بالريدز كثيراً

أكدت تقارير في الإعلام تراجع ليفربول عن التعاقد مع نجم بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا بعد التقارير التي ربطته بالتعاقد مع اللاعب الإسباني في الأسابيع الماضية.

ولم ينف بايرن ميونخ إمكانية رحيل تياجو خلال السوق الصيفي الحالي بعد أن أبدى اللاعب الرغبة في خوض تجربة جديدة، وذلك عبر تصريحات مدربه هانز فليك.

وقالت "ESPN" إن ليفربول غير من خططه بخصوص تياجو، إذ قرر عدم التحرك لضم اللاعب بالصيف الحالي إلا في حال رحيل أحد لاعبي خط وسطه.

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وأضاف التقرير أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، لا يجد داعياً بالوقت الراهن من أجل التحرك لضم تياجو في ظل استقرار صفوفه وعدم الحاجة لصرف المال.

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"ليفربول إيكو" تحدث عن مصادر خاصة له مقربة من النادي الإنجليزي كشفت له أن ليفربول لا يريد صرف الأموال على تياجو في ظل اقتراب انتهاء عقده.

نقطة أخرى لا تشجع الريدز هي تقدم تياجو في العمر واقترابه من الثلاثين، بالإضافة للراتب الكبير المتوقع أن يطالب به.

وينتهي عقد الإسباني ذو الأصول البرازيلية بحلول الثلاثين من يونيو 2021 مع بايرن ميونخ.