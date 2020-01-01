ليفربول ووولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقامة على ملعب أنفيلد..

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ليفربول 0 × 0 وولفرهامبتون

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2' الفرصة الأولى الخطيرة لوولفرهامبتون من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها نيفيز بقوة لكنها أتت في الشباك العليا للمرمى.

الآن تنطلق المباراة بحضور ألفين مشجع في أنفيلد.

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

كيلير

أندري روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Here’s how we line-up against @Wolves tonight 👊🔴 — FC (@LFC) December 6, 2020

تشكيل وولفرهامبتون:

التشكيل | 4-3-3

روي باتريسيو

فيرناندو مارسال - كونور كوادي - ويلي بولي - نيلسون سيميدو

جواو موتينهو - روبن نيفيز - ليانردو ديندونكر

آداما تراوري - دانييل بودينسي - بيدرو نيتو

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بملعب أنفيلد لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.