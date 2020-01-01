ليفربول ووولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول 0 × 0 وولفرهامبتون
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2' الفرصة الأولى الخطيرة لوولفرهامبتون من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها نيفيز بقوة لكنها أتت في الشباك العليا للمرمى.
الآن تنطلق المباراة بحضور ألفين مشجع في أنفيلد.
تشكيل ليفربول:
التشكيل | 4-3-3
كيلير
أندري روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز
جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كيرتيس جونز
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
Here’s how we line-up against @Wolves tonight 👊🔴— Liverpool FC (@LFC) December 6, 2020
تشكيل وولفرهامبتون:
التشكيل | 4-3-3
روي باتريسيو
فيرناندو مارسال - كونور كوادي - ويلي بولي - نيلسون سيميدو
جواو موتينهو - روبن نيفيز - ليانردو ديندونكر
آداما تراوري - دانييل بودينسي - بيدرو نيتو
Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @LFC . #LIVWOL— Wolves (@Wolves) December 6, 2020
🐺📋 pic.twitter.com/SnY7pYwV2r
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بملعب أنفيلد لحساب الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.