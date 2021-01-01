ليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشرة لمباراة ريال وولفرهامبتون ضد ليفربول في ختام مباريات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز

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32' عررررضية خطيرة جدًا من سيميدو ولكن فيليبس يشتتها قبل أن تصل إلى ويليان الذي كان يتأهب لتسديدها في المرمى من أول لمسة

25' برغم الفرصة السهلة التي أضاعها، ولكن ماني هو أنشط لاعبي ليفربول في خط الهجوم

22' توغل رائع من ماني على الجهة اليسرى وعررررررضية ولكن باتريسيو يتصدى لها

21' وولفرهامبتون يبدو خطيرًا للغاية في المرتدات بقيادة تراوري

13' أوووووووووووووه ماذا تفعل يا ماني؟ السنغالي ينفرد تماماااااااا بمرمى وولفرهامبتون، يراوغ باتريسيو ولكن الحارس البرتغالي يبعدها وتضيع فرصة هدف محقق لليفربول

9' ليفربول يبدأ المباراة بشكل سئ جدًا، وولفرهامبتون هو المُسيطر على الكرة والأكثر خطورة على المرمى

5' أووووووووووه أول تسديدة على المرمى في المباراة من جانب وولفرهامبتون، تراوري يتحرك في العمق ويسحب معه الدفاع، يمرر لسيميدو الذي يراوغ ويسدد ولكن أليسون يتصدى

4' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب وولفرهامبتون

2' عرررررررررررضية من تراوري، يحاول أليسون إمساك الكرة وتسقط من يده ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل لمهاجم الولفز

انطلاق المباراة

تشكيل وولفرهامبتون

يبدأ المدرب نونو سانتو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3



باتريسيو

بولي - كوادي - سايس

جوني - موتينيو - نيفيس - سيميدو

نيتو - ويليان - تراوري

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

ألكانتارا - فابينيو - فينالدوم

ماني - جوتا - صلاح

🔴 Team news for #WOLLIV...



No changes to the starting XI. Divock Origi out with a muscle injury. — Liverpool FC (@LFC) March 15, 2021

يسعى الريدز لتحقيق الفوز من أجل استغلال تعثر خصومه على المركز الرابع مثل تشيلسي وتوتنهام ولانتعاشة حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفي المقابل يحاول الوولفز تحسين ترتيبه في الجدول حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول وذلك في ختام مباريات الجولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب مولينكس.