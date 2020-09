ليفربول وليدز يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والتي تقام على ملعب أنفيلد..

ليفربول 3 × 2 ليدز يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين لليدز، مباراة مثيرة نأخذ قسطًا من الراحة ونعود إليها في الشوط الثاني، كونوا معنا.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

42' ليدز يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من أرنولد على هيلدر كوستا ولكن حكم المباراة يرفض احتسابها وتقنية الفيديو تؤكد قراره.

35' ماني كاد أن يسجل الهدف الرابع بتسديدة بيسراه على الطائر ولكنها جاءت خارج المرمى.

Goal! SALAH WITH AN ABSOLUTE SCREAMER! 🔥🇪🇬👑



The champions retake the lead!



3 Leeds 2



Live Blog 👇https://t.co/lcmDivQ7LZ#beINPL #LIVLEE pic.twitter.com/E9OJ0lT6e9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 12, 2020

32' جوووووووووووووووووووووووووول! ما أبدع صلاح! تسديدة منه بعد استلام بيمينه من داخل منطقة الجزاء وقذيفة في الزاوية المستحيلة بشباك ليدز.

29' خطأ فادح من فان دايك!! كرة طويلة لليدز والهولندي يشتتها بالخطأ ويمنحها لبامفورد وسط تقدم أليسون ليضعها في الشباك بسهولة.

27' تصدي رائع من حارس ليدز بعد خطأ فادح من ستروجك في تشتت الكرة لتذهب باتجاه شباكه ولكن الحارس يتألق ويحولها لركنية.

24' تسديدة قوية ورائعة من جوردان هندرسون ولكن في منتصف المرمى ويتصدى لها الحارس بنجاح.

20' بامفورد يهدر هدفًا محققًا لليدز بعد انفراده بمرمى أليسون ولكنه تباطأ وأغلق عليه البرازيلي المرمى لتضيع فرصة التعديل.

19' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! فان دايك يحرز الهدف الثاني لليفربول من ركنية حوّلها برأسه قذيفة في المرمى رغم محاولات حارس ليدز الإمساك بها.

15' ماني يحرز الهدف الثاني لليفربول بعد خطأ من حارس ليدز في إخراج كرة من أمام روبرتسون، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل.

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ليدز يونايتد يدرك التعادل بمهارة فردية من جاك هاريسون ومروره من أرنولد ثم تسديدة لا تصد ولا ترد أرضية في يمين المرمى.

7' ليدز يونايتد يحرز التعديل عبر هيلدر كوستا ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

Goal! Mohamed Salah blasts Liverpool ahead from the penalty spot! Pick that one out! 💥



Liverpool 1 Leeds 0



Live Blog 👇https://t.co/lcmDivQ7LZ#beINPL #LIVLEE pic.twitter.com/YeyrsJKqFV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 12, 2020

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! صلاح يحول ركلة الجزاء إلى الشباك ويتقدم للريدز من تسديدة قوية جدًا في نصف المرمى..

3' ركلة جزاء لليفربول بعد تسديدة من صلاح أتت في يد المدافع روبين كوخ.

1' انفراد لفيرمينو وخروج الحارس ليمرر البرازيلي الكرة إلى الخلف ولكن دفاعات ليدز تتدخل.

بداية المباراة! هل ينجح ليفربول في اقتناص أول ثلاث نقاط أم يفجر ليدز المفاجأة؟

تشكيل ليدز يونايتد:

التشكيل | 4-1-4-1

إيلان ميسلييه

ستوارت دالاس - باسكال ستروجك - روبين كوخ - لوك أيلينج

كالفين فيليبس

جاك هاريسون - ماتيوز كليتش - بابلو هيرنانديز - هيلدر كوستا

باتريك بامفورد

البدلاء: كيكو كاسيا - رورديجو مورينو - كارلو أوكامبو - أوليفر كاسي - تايلور روبيرتس - خايمي شاكليتون - إزجيان أليوسكي

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

Here’s how we line up for our @premierleague opener 👊🔴#LIVLEE — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2020

البدلاء: أدريان - تاكومي مينامينو - ديفوك أوريجي - جيمس ميلنر - فابينيو - كيرتس جونز - جويل ماتيب

بينما ليدز يونايتد الذي يُصنف كأحد أبرز الأندية في تاريخ إنجلترا، فيعود أخيرًا إلى الدوري بعد فترة طويلة من الوجود في الدرجات الأدنى، والهدف واضح وهو الاستمرار وسط الكبار.

الريدز تمكنوا أخيرًا من إدراك لقب البريميرليج بعد 30 عامًا من الغياب، وبالنسبة لكلوب ورفاقه فإن الهدف الأول لهم هذا الموسم هو مواصلة الهيمنة على البطولة المحلية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب أنفيلد.