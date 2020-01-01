ليفربول وأياكس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول أمام أياكس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد..

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ليفربول × أياكس

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تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

كاومين كيلير

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينهو - نيكو ويليامز

كيرتس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ديوجو جوتا - محمد صلاح - ساديو ماني

The Reds to face @AFCAjax 👊🔴



Alisson is out as a precaution due to a tight leg muscle. — FC (@LFC) December 1, 2020

تشكيل أياكس:

التشكيل | 4-3-3

أندي أونانا

نيكولاس تاجليافيكو - دالي بليند - بيير شورس - نبيل مزراوي

إيدرسون ألفاريز - دافي كلاسين - ريان جرافنبيرش

أنتوني - دوسان تاديتش - أنتوني

أياكس يحتل المركز الثالث بالتساوي مع الوصيف الإيطالي أتالانتا برصيد 7 نقاط لكل منهما، لذلك فالنادي الهولندي لا يمتلك خيارًا آخر سوى العودة من أنفيلد بثلاث نقاط.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، إلا أن تعثرهم في المباراة الماضية أمام أتالانتا أشعل المنافسة ووضع تأهل الفريق الأحمر إلى دور ثمن النهائي في خطر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.