ليفربول ضد ميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ضد ميلان في إطار الجولة الأولى من مجموعات الأبطال، على ملعب آنفيلد

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ليفربول 3 ×2 ميلان

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نهاية المباراة المثيرة بفوز ليفربول على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين

94' تسديدة من دياااز ولكن الكرة تعلو العارضة

87' أوووووووووووووه كم كانت قريبة يا ميلان! رأسية رائعة من كاير على القائم القريب ولكن أليسون يمسك بالكرة

86' عررررضية خطيررة لميلان عن طريق كالابريا ولكن جوميز يُخرج الكرة لضربة ركنية

تبديلين لليفربول بدخول تشامبرلين وميلنر وخروج صلاح وهندرسون

تبديل لميلان بدخول مالديني وخروج ريبيتش

78' فرصة خطيررة لميلان، عرررضية من ثيو هيرنانديز، يلعبها جيروو برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

73' تسديدة رائعة من كورتيس جونز ولكنها تمر بجوار القائم

72' عررضية خطيررة من ماني ولكنها تمر بسلام على دفاع ميلان

تبديل لميلان بخروج بن ناصر ودخول تونالي

تبديلين لليفربول بخروج جوتا وكيتا ودخول كورتيس جونز وألكانتارا

68' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لليفربول، هندرسون يعيد التقدم للريدز، ركنية لليفر يشتتها دفاع ميلان، تصل لهندرسون الذي سددها من لمسة واحدة لا تصد ولا ترد على يمين مانيان

67' خطيرررة لليفربول! جوتا يحاول المرواغة والتسديد داخل منطقة الجزاء ولكن كاير يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

65' عرررضية رائعة من هندرسون تصل إلى ماني، الذي يستلم الكرة بشكل جيد ولكنه سدد الكرة بشكل سئ

تبديل لليفربول بخروج المُصاب أوريجي ودخول ماني

تبديلين لميلان بخروج ساليزميكرز ولياو ودخول فلورينزي وجيرو

بطاقة صفراء ثانية في المباراة من نصيب ميلان أيضًا، للاعب دياز بعد عرقلة جوتا

60' تسديدة قوووية من روبيرتسون ولكن مانيان يمسك بالكرة

56' 'عرضية خطيررة من كيتا ولكن مانيان يمسك بالكرة

51' تسديدة من أوريجي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيسر لمانيان

50' ركنية لليفربول، يشتتها دفاع ميلان وتصل إلى أرنولد الذي يسدد من لمسة واحدة ولكنها عالية عن المرمى

48' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول يسجل التعادل عن طريق صلاح، تمريرة رائعة من أوريجي تضع النجم المصري أمام المرمى وينهيها بشكل رائع

45' ميلان يحرز هدفًا ثالثًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان على ليفربول بهدفين لهدف

43' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ميلان يتقدم في النتيجة في سيناريو مجنون! لياو يستغل ثغرة أرنولد، يخترق ويمرر لريبيتش الذي يلعب عرضية، تسديدة يخرجها روبيرتسون من على الخط ودياز يُكملها في الشباك

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووول ميلان يحرز التعادل عن طريق ريبيتش بعد تمريرة رائعة من لياو وكسر جوميز لمصيدة التسلل

40' تعطل العب لسقوط أوريجي بعد تدخل قوي من توموري

31' تسديدة من نابي كيتا، تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

29' تسديدة رائعة من صلاح من على حدود منطقة الجزاء ولكن مانيان يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

28' عرررضية خطيرة من لياو ولكن جوميز يشتت الكرة

24' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

14' أووووووووووه مانيان يتألق ويتصدى لضربة جزاء لليفربول سددها صلاح

13' ضرررررربة جزاااااااااااااااء لليفربول، بعد أن قام بن ناصر باعتراض تسديدة روبيرتسون بيده

12' أووووووووه! صلاح يراوغ ويسدد! ولكن توموري يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

10' تسديدة من هندرسون، ولكن الكرة تصل سهلة إلى مانيان

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أرنولد يحرز الهدف الأول لليفربول، ترينت ينطلق بشكل رائع ويخترق بدون أن يجد من يقابله! يسدد الكرة التي تصطدم بالمدافع توموري وتسكن الشباك

8' ضربة ركنية لليفربول، الكرة تصل لماتيب الذي يلعبها برأسه ولكن مانيان يمسك بالكرة

7' أوريجي يقطع الكرة ويلعب عرضية لجوتا كادت تضعه أمام المرمى، ولكن كاير يشتتها لضربة ركنية

5' أووووه! روبيرتسون ينقض ويقطع إحدى الكرات، يلعب الكرة لجوتا الذي يراوغ ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بالدفاع لضربة ركنية

3' أوووووه عرضية من روبيرتسون، أوريجي يسددها ولكن الكرة تمر بجوار القائم

2' عرررضية من روبيرتسون، ولكن ثيو هيرنانديز يشتت الكرة قبل أن تصل لصلاح

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4/3/3

أليسون

روبيرتسون - جوميز - ماتيب - أرنولد

كيتا - فابينيو - هندرسون

جوتا - أوريجي - صلاح

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021

تشكيل ميلان:

قرر المدرب بيولي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

مانيان

ثيو هيرنانديز - كاير - توموري - كالابريا

ين ناصر - كيسي

سالميكرز - دياز - لياو

ريبيتش

تبدو مباريات ميلان وليفربول في دوري الأبطال دائمًا وكأنها أرشيفية في تاريخ اللعبة، من ينسى نهائي أسطنبول في 2005؟ وتحقيق الروسونيري للقب على حساب الريدز بعدها بعامين، وللصدفة الكبيرة فإن أول مباراة للعملاق الإيطالي في الأبطال بعد غياب طويل ستكون أمام العملاق الإنجليزي، مباراة ممتعة خارج التوقعات بانتظارنا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وميلان، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.