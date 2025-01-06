بعدما انتقده من جديد وطالبه بالاقتداء بنجم ليفربول .. محمد صلاح يرد على جيمي كاراجر: أعتقد أنك مهووس بي!

النجم المصري لم يعد يحتمل الصمت أمام انتقاد أسطورة ليفربول له..

واحدة من السجالات الدائرة في الموسم الجاري تلك التي بين محمد صلاح؛ جناح ليفربول، وجيمي كاراجر؛ أسطورة النادي نفسه، في ظل انتقاد الأخير للمصري بشكل متكرر.

أسطورة الريدز كان قد استبعد مو عند سؤاله عن أفضل لاعب في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي وفضل عليه كول بالمر؛ نجم تشيلسي، وهو ما علق عليه اللاعب ساخرًا بعدما تم سؤاله عن كونه أفضل جناح في العالم خلال الفترة الحالية، إذ قال: "لا .. لأن كاراجر قال إنني لاعب عادي!".

آخر حلقات ذلك السجال صدرت اليوم، بعدما علق كاراجر على الصورة التي نشرها صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رفقة زميليه فيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد دون كتابة أي تعليق عليها، إذ فسرها الكثيرون بأنها إشارة لعدم نجاح الإدارة في حسم ملف التجديد لهم رغم دخولهم الفترة الحرة في عقودهم خلال يناير الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال أسطورة الريدز عند سؤاله عن تلك الصورة عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أريد قول إني فان دايك تعامل مع الموقف كقائد للفريق، واكتسب تقديرًا أكبر من الجميع، نظرًا لطريقة تصرفه وأدائه داخل الملعب والطريقة التي يقود بها الفريق، لم يهلك نفسه كثيرًا في ملف التجديد".

تعليق كاراجر يحمل إسقاطًا على صلاح كونه خرج بالكثير من التصريحات في هذا الملف عن عدم توصل الإدارة لاتفاق معه للتجديد، وكذلك زميله أرنولد التي تؤكد التقارير أنه يرغب في الرحيل نحو ريال مدريد، فيما كان فان دايك الوحيد الذي كان أكثر اتزانًا في هذا الملف.

لكن النجم المصري لم يصمت أمام إسقاطات كاراجر عليه، فوجه له رسالة عبر حسابه على منصة "إكس"، كاتبًا: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".

يذكر أن صلاح شارك الموسم الجاري في 27 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول، سجل خلالها 21 هدف وصنع 17 آخرين.