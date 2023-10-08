ليفربول محق في شكواه؟ حكم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي يثير الجدل بقرار غريب!

مباريات الدوري الإنجليزي أصبحت تشهد الكثير من الحالات التحكيمية الجدلية..

أصبح الجدل التحكيمي مرادفًا لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد العديد من الأخطاء الفادحة في العديد من المباريات، والتي كان آخرها مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من "البريمييرليج".

ويدير الحكم الإنجليزي الدولي مايك أوليفر مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي المقامة على ملعب "الإمارات" في مدينة لندن، لكن بعض قراراته أثارت الكثير من الجدل.

أبرز القرارات المثيرة للجدل، كان التغاضي عن طرد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش نجم خط وسط مانشستر سيتي خلال الشوط الأول من المباراة.

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كوفاتشيتش حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 29 من زمن اللقاء بعد تدخل قوي على مارتين أوديجارد قائد آرسنال.

وبينما قرر حكام تقنية الفيديو دراسة اللقطة بعمق أكثر لمعرفة ما إذا كان الكرواتي يستحق بطاقة صفراء، تم استبعاد ذلك على الفور.

لكن وبعد عدة دقائق، قام كوفاتشيتش بتدخل آخر على ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال، يشبه إلى حد كبير التدخل ضد أوديجارد.

لكن وبدلًا من إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه كوفاتشيتش وبالتالي طرده، تغاضى الحكم تمامًا عن ذلك الخيار، ليواصل نجم مانشستر سيتي بصورة طبيعية في المباراة.