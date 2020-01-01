ليفربول ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1 × 0 مانشستر يونايتد

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23’ تنفيذ الركنية بعرضية من أندرو روبيرتسون لكن ابعدهاا الدفاع إلى رمية تماس

22’ انطلاقة من أندرو روبيرتسون من الجهة اليسري ومحاولة التوغل للعمق لكن تدخل معهآرون وان بيساكا وابعدها إلى ركنية

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

19’ عرضية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا بثبات

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من أليكس تشامبيرلين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

17’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح ليفربول نفذها أرنولد بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فان دايك وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية

16’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات مانشستر يونايتد

الهدف جاء بعد ركنية نفذها اليكساندر ارنولد بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها فيرجيل فان دايك ويسددها برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

14’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لليفربول عن طريق المدافع فيرجيل فان دايك

13’ تشامبيرلين يرسل عرضية من الجهة اليمنى لكن ابعدها دانييل جيمس إلى ركنية

12’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

11’ تمريرة ثنائية بين اندرياس بيريرا وأنتوني مارسيال لكن الحكم يشير بوجود تسلل على بيريرا

10’ محاولة التوغل من دانييل جيمس من الجهة اليمنى لكن تدخل معه أندرو روبيرتسون وابعدها بنجاح

9’ جوردان هندرسون يرسل تمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها ساديو ماني برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

8’ بطاقة صفراء من نصيب نيمانيا ماتيتش بعد تدخل قوي على جورجينيو فينالدوم

7’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة من ارنولد إلى أندرو روبيرتسون الذي أرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

5’ تمريرة خطيرة فى إتجاه أندرياس بيريرا الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرجيل فان دايك إلى رمية تماس

4’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة إلى أنتوني مارسيال الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ خطأ من خارج المنطقة من الجهة اليمنى لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل من ساديو ماني على فريد

2’ محاولة التوغل من ساديو مانيه من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ديوجو دالوت / فيل جونز / سيرخيو روميرو / خوان ماتا / جيسي لينجارد / ماسون جرينوود / إريك بايلي

🚨 TEAM NEWS 🚨



Here's your #MUFC starting XI for #LIVMUN... — Manchester United (@ManUtd) January 19, 2020

مانشستر يونايتد: يبدأ المدرب أولى جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان يساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / براندون ويليامز / فريد / نيمانيا ماتيتش / دانييل جيمس / أندرياس بيريرا / لوك شاو / أنتوني مارسيال

البدلاء / تاكومي مينامينو / جويل ماتيب / كورتيس جونز / أدريان / فابينيو / آدم لالانا / ديفوك أوريجي

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @ManUtd 👊 — Liverpool FC (@LFC) January 19, 2020

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان داييك / أندرو روبيرتسون / أليكس تشامبيرلين / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

تشكيل الفريقين

و يسعى الفريقين للظهور بأفضل شكل خلال هذه المباراة المرتقبة وبالطبع يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز فهل يتمكن زملاء محمد صلاح من استكمال سلسلة انتصاراتهم أم يكون للشياطين الحمر كلمة اخرى؟

ويقدم الريدز هذا الموسم أداء متميزًا جدًا، حيث تمكن من الفوز فى جميع لقاءاته فى البريميرليج حتى الآن، باستثناء مباراة واحدة فقط تعادل فيها 1-1 و كانت هذه المباراة أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد .

يمتلك الشياطين الحمر 34 نقطة من 22 مباراة لعبهم فى الدورى الإنجليزى ، ويحتل المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما فريق ليفربول يحتل المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة حصل عليهم من 21 مباراة لعبهم في المسابقة ولديه مباراة مؤجلة.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر فى لقائه فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام مانشستر سيتى 3-1 و فاز فى آخر لقاءاته فى الدورى الإنجليزى أمام فريق نورويتش سيتي متذيل جدول ترتيب الدوري بنتيجة 4-0.

وعلى الرغم من الفارق الكبير فى النقاط بين الفريقين إلا أن محبى كرة القدم فى جميع أنحاء العالم فى انتظار هذه القمة الإنجليزية من أجل الاستمتاع بالأداء المتميز للفريقين، نظرًا لمكانتهما الكبيرة وتاريخهم الحافل في عالم كرة القدم.