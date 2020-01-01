ليفربول أم مانشستر يونايتد .. من صاحب العدد الأكبر من البطولات؟

هناك عداء تاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد حتى أن المباراة بينهما تعرف بديربي الكراهية، فمن منهما فاز بالدوري الإنجليزي أكثر؟ ومن لديه بطولات أكثر؟

ذكر السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري، بشكل مشهور أن مهمته كانت إقصاء منافسيه الكبار في ليفربول من على عرش كرة القدم الإنجليزية وتمكن من القيام بذلك.

فاز المدرب الاسكتلندي بـ13 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخمس كؤوس من كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده مع الشياطين الحمر، ويعتبر واحدًا من الأفضل على مر العصور.

بعد نجاح زملاء محمد صلاح في الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في يونيو 2019 ، أظهر فريق يورجن كلوب أنه قادر على المنافسة على البطولات الكبيرة مرةً أخرى.

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ولكن أي فريق يمكن أن يدعي أنه أكثر الفرق نجاحًا على الأراضي الإنجليزية ليفربول أم مانشستر يونايتد؟ وكم عدد البطولات التي فاز بها كل جانب؟ جول يلقي نظرة.

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من أكبر ليفربول أم مانشستر يونايتد؟

حسنا، ذلك يعتمد على من تسأل.

بعد فوز ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي السادس في أغسطس، بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في إسطنبول، سارع مشجعو الريدز إلى الادعاء بأنهم أصبحوا أنجح نادي في كرة القدم الإنجليزية.

بفوزه على البلوز، رفع الريدز كأسهم الـ 46، واعتقد الأنصار أنهم تجاوزوا منافسهم العظيم مانشستر يونايتد، الذين قالوا إنهم حصلوا على 45 كأسًا.

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في حين أنه من الصحيح حقًا أن ليفربول قد فاز الآن بـ 46 لقب - بما في ذلك الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي - يتجاهل عددهم لقبًا واحدًا.

لا تضم الـ46 لقبًا التي فاز بها الريدز الدرع الخيرية، وهي نقطة رئيسية حيث يمتلك مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا من هذه البطولة هو 21 لقبًا، مقارنة بـ 15 لقبًا لليفربول.

وهكذا ، إذا كانت ألقاب الدرع الخيري ستحسب من ضمن الكؤوس، فسنجد أن عدد ألقاب مان يونايتد هو 66 لقبًا، مقابل 61 لقبًا للريدز، ليصبح بذلك الشياطين الحمر الفريق الأنجح في إنجلترا.

هل يعتبر الدرع الخيرية بطولة رسمية؟

النقطة الرئيسية للخلاف بين مجموعات المؤيدين هي ما إذا كان الدرع الخيرية يُحسب بطولة رسمية أم لا. مرةً أخرى ، هذا يعتمد على من تسأل.

يعتبر الاتحاد الإنجليزي الدرع الخيري تكريمًا رسميًا في كرة القدم الإنجليزية ، وهو أول مباراة لموسم الدوري الإنجليزي الجديد ، على الرغم من أن وضعه كـ "بطولة رسمية" قد اعترض عليه بعض شخصيات كرة القدم والمشجعين.

يُنظر إلى هذه البطولة على أنها بطولة صغيرة مقارنةً بأمثال كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، حيث يشير البعض إلى أنها "بطولة ودية ''، خاصة وأن البطاقات الصفراء والحمراء المكتسبة في المباراة لا تمتد لمسابقات أخرى.

في عام 2008 ، قال فيرجسون: "الدرع الخيرية مباراة مرموقة ، لكنني استخدمت لاعبين فيها لم يكونوا مكتملي اللياقة ، واعتد على فعل ذلك".

ومع ذلك ، بالنسبة للجزء الأكبر ، يحترم اللاعبون والمدربون المشاركون في البطولة وضعها، ويعتبرونها أول نهائي في الموسم.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، متحدثًا عن مستويات اللياقة البدنية لدى لاعبيه قبل الدرع الخيرية 2018 ضد تشيلسي: "أمامنا أربعة أو خمسة أيام فقط للاستعداد للنهائي الأول، لذا علينا التأقلم".

وأضاف: "سيعود بعض اللاعبين قبل النهائي، والبعض سينضم بعده".

علاوة على ذلك، في عام 2016 ، قال مدرب ليستر سيتي السابق كلاوديو رانييري: "لماذا تسأل هذا السؤال ، ودي؟ متى كان الدرع الخيري وديًا؟

واستطرد: "بالطبع سنكون عند الحد الأقصى من الاستعداد ومانشستر يونايتد في أقصى حد. الفريقان يريدان الفوز. أنا متحمس للغاية".