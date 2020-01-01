كلوب يهاجم الدوري الإنجليزي بسبب التبديلات الخمسة

أزمة كبيرة أمام أندية البطولة هذا الموسم

قرر يورجن كلوب مدرب ليفربول، مهاجمة ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الظروف الحالية التي تعيشها أندية البريميرليج.

العديد من الشكاوى ظهرت في الفترة الأخيرة من المدربين في البطولة، بسبب زيادة عدد المباريات في جدول زمني ضيق، والإصرار على السماح بـ3 تبديلات فقط في كل مباراة.

وفي هذا السياق قال كلوب:"ما يحدث حالياً يختلف عن كل ما قمت بتجربته في الماضي، ومختلف عما شهده كل مدرب في الدوري الإنجليزي عموماً".

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وأضاف:"لست متأكداً إذا كان هذا الموقف تكرر من قبل عندما قرروا اعتماد 3 تبديلات فقط، البطولات الأوروبية الأخرى لديها 5 تغييرات ونحن 3 فقط".

وتابع:"الوضع الحالي يجعل البطولة في غاية الصعوبة، كان يجب التفكير في هذه العوامل قبل اتخاذ أي قرار، في ألمانيا لديهم عدد أقل من المباريات، ومع ذلك يجدون الأمور صعبة".

واستكمل:"وجود الـ5 تبديلات في دوري الأبطال ربما يساعد على تخفيف الموقف قليلاً، لكنه لن يمنع الإصابات في آرسنال وتشيلسي وسيتي وليفربول ويونايتد وليستر سيتي".

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وأكد المدرب الألماني في نهاية حديثه، أن الأندية السبعة الأولى، لم تطلب أي ميزة خلال اجتماعات الدوري الإنجليزي، رغم صعوبة الجدول الزمني للمباريات.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، بغياب أحد أفضل نجومه وهو فيرجيل فان دايك، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم.