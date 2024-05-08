"هذا لا يحدث إلا في ليفربول" .. كلوب يحمل رسالة عاطفية لجماهير الريدز قبل الوداع

"لن أسير وحدي أبدًا بعد اليوم"

بدأ العد التنازلي للوداع المرتقب بين الألماني يورجن كلوب وناديه ليفربول؛ حيث يخوض مباراته الأخيرة في البريميرليج بعد 10 أيام أمام وولفرهامبتون، على ملعب الأنفيلد.

وأعلن كلوب في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع ليفربول، بعد مسيرة طويلة دامت لـ9 مواسم حقق خلالها كل البطولات الممكنة مع الريدز، لكنه يرحل في موسم مخيب للآمال حقق خلاله الفريق كأس الرابطة فقط.

وقال كلوب في مقطع تشويقي لمقابلة مع قناة ليفربول الرسمية، إنه اعتاد العيش بسهولة في مدينة ليفربول، التي حافظت على طابع البلدة الصغيرة، وهو أمر يقدره لأنه نشأ في منطقة ريفية حيث يعتني الناس ببعضهم البعض.

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وأضاف: "كان من الممكن أن أكبر هنا بالتأكيد، أنا لست من سكان المدينة. من الواضح أنني من الريف عندما لا ألقي التحية على سيدة في الشارع، أجدها تتصل بأمي وتشكو، هذا لا يحدث أبدًا في مدينة كبيرة، لكن ليفربول احتفظ بذلك إلى حد ما".

وتابع كلوب: "الشيء الرئيسي الذي لا يزال لم يتغير هو الناس، العمل الجماعي، التواصل والحب السائد بين الجميع، كنت أعلم أنني سأحب أن أكون هنا".

وختم: "لقد أصبحت مدينة ليفربول موطنًا لي وهو أمر مميز جدًا وأشعر بالسعادة والامتياز حقًا لأنني حصلت على هذه الفرصة، ولن أسير وحدي أبدًا بعد اليوم".