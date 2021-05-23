ليفربول وكريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول × كريستال بالاس
مباشر، لحظة بلحظة
اختيارات المحررين
تشكيل كريستال بالاس
يبدأ المدرب روي هودجسون بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
جوايتا
ميتشيل - تومكينز - كاهيل - وارد
كوياتي - ريدوالد - مكارثي
تاونسيند - آيو - زاها
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
أليسون
روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد
فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا
ماني - فيرمينو - صلاح
يحتاج ليفربول إلى الفوز على كريستال بالاس بأي نتيجة بشرط ألا يتفوق ليستر سيتي على توتنهام بفارق أكبر من خمسة أهداف، وفي المقابل فأن كريستال بالاس سيطمح لتحقيق الفوز من أجل وداعية تليق بالمدرب المخضرم روي هودجسون الذي سيعتزل التدريب بنهاية الموسم الحالي.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وبيرنلي وذلك في إطار المباراة الختامية للموسم الحالي، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد وستشهد تواجد بعض الجماهير حوالي 10000 مشجع.