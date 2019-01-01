ليفربول وفلامنجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي فى نهائي كأس العالم للأندية 2019، الذي تستضيفه قطر

ليفربول 0 × 0 فلامنجو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

25’ هدوء فى مجريات المباراة وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

24’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان من جانب لاعبي ليفربول

22’ تمريرة بالخطأ من الحارس أليسون يستخلصها برونو هنريكي ويتوغل بها لداخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية ابعدها فيرجيل فان دايك

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من جيرسون دا سيلفا على روبيرتو فيرمينو

20’ ضغط متقدم من لاعبي فلامنجو على دفاعات ليفربول لمحاولة الإختراق من العمق

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بابلو ماري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

17’ عرضية من رافينيا من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

16’ تمريرة طولية من جوردان هندرسون فى إتجاه المنطلق محمد صلاح لكنها أقرب إلى الحارس دييجو ألفيش

15’ ربع ساعة أولي مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

13’ تمريرة طولية من رافينيا فى إتجاه أراسايتا لكن استخلصها فيرجيل فان دايك من أمامه

12’ خطأ لصالح ليفربول بعد تدخل قوي على جو جوميز فى منتصف الميدان

11’ محاولة التوغل من تشامبيرلين من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح

10’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول

9’ خطأ لصالح فلامنجو فى منتصف الميدان ضد ساديو مانيه

8’ تمريرة ثنائية بين صلاح وساديو مانيه لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى السنغالي لداخل المنطقة

7’ تمريرات من لاعبي فلامنجو فى منتصف الميدان لمحاولة التماسك وبناء هجمة منظمة

6’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول ومحاولات للبحث عن هدف التقدم فى الدقائق الأولي من المباراة

5’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ارنولد لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل

4’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويمررها إلى نابي كيتا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تسديدة قوية من جيورجيان دي أراسايتا لكنها مرت اعلى المرمي

2’ تمريرة طولية رائعة من ارنولد تضع روبيرتوفيرمينو فى مواجهة المرمي لكنه سددها اعلى المرمي بقليل

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كورتيس جونز / جيورجينيو فينالدوم / هارفي إليوت / نيكو ويليامز / آدم لالانا / ديفوك أوريجي / كي جانا هويفير / جيمس ميلنر / شيردان شاكيري / أدريان / أندي لونرجان / سيب فان دي بيرج

🔴 #ClubWC final team news 🔴



How we line-up this evening 👊 — Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019

ليفربول يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / أليكس تشامبيرلين / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

البدلاء / روبيرت بيريس دا موتا / روديني / ريني / سيزار / دييجو / فيتينهو / جابرييل باتيستا / رودولفو / رينير / لينكولن كوريا / سالر

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Liverpool pela decisão do Mundial de Clubes. VAMOS, FLAMENGO! #FLAxLIV #ClubWC pic.twitter.com/dkUiffLn8q — Flamengo (@Flamengo) December 21, 2019

فلامنجو يبدأ المدرب جورجي جيسوس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من دييجو ألفيش / رافينيا / رودريجو / بابلو ماري / فيليبي لويس / ويليان أراو / جيرسون سانتوس دا سيلفا / إيفيرتون ريبيرو / جيورجيان دي أراسايتا / برونو هنريكي / جابرييل برابوسا

تشكيل الفريقين:

ويدير اللقاء طاقم قطري بقيادة عبدالرحمن الجاسم ويعاونه كلًا من طالب سالم وسعود أحمد، ومصطفى غربال حكمًا رابعًا.

وصعد فلامينجو إلى النهائي على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز في لقاء نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كان ليفربول قد تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في لقاء نصف النهائي.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول مع نادي فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، الذي تستضيفه قطر 2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./