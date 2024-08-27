"لن ينضم للفريق رغم التعاقد معه!" .. ليفربول يعلن عن صفقة نجم اليورو رسميًا

صفقة مهمة لمستقبل نادي ليفربول..

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، عن صفقة مهمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال السنوات القادمة.

ليفربول بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل رائع"، تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت؛ محققًا فوزين متتاليين على إبسويتش تاون وبرينتفورد، في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفي هذا السياق.. كشف ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تعاقده مع الحارس الشاب جيورجي مامارداشفيلي، قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني.

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وأشار العملاق الإنجليزي إلى أن مامارداشفيلي، سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من موسم 2025-2026، وليس في صيف العام الحالي.

وأوضح ليفربول أن الحارس الجورجي البالغ من العمر 23 سنة، سيلعب "معارًا" في صفوف فالنسيا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتغنى نادي ليفربوال بـ"تألق" مامارداشفيلي مع منتخب بلاده جورجيا، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، عندما تصدى لـ21 كرة في دور المجموعات؛ وهو الرقم الأفضل عبر التاريخ.

جدير بالذكر أن جيورجي مامارداشفيلي، يلعب في صفوف فالنسيا منذ صيف عام 2021؛ حيث استقبل 117 هدفًا خلال 102 مباراة، مع الحفاظ عى نظافة شباكه 31 مرة.