ليفربول ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × مانشستر يونايتج

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انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 3-4-1-2

دافيد دي خيا

فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - فيل جونز

آرون بيساكا - نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - ديوجو دالوت

برونو فيرنانديز

ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا

🔊 𝐔 𝐍 𝐈 𝐓 𝐄 𝐃 🔊



Introducing our line-up for #LIVMUN ✊#MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أرنولد

هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز -ساديو ماني - محمد صلاح

🔴 #LIVMUN 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face Manchester United tonight 👊



Roberto Firmino misses out with a minor foot injury. — Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022

يسعى ليفربول لاقتناص الصدارة مؤقتًا قبل مواجهة السيتي وبرايتون غدًا لمواصلة الضغط على الفريق السماوي، في المقابل تسبب تعثر كلا من أرسنال وتوتنهام في إحياء أمال اليونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لذا لا مفر أمام الفريق من تحقيق الانتصار إذا أراد الحفاظ على حظوظه!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.