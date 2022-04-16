ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0×2 ليفربول

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29' أووووه أليسون يخطئ في التمرير ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع ليفربول

26' بطاقة صفراء للبرازيلي جيسوس بعد أن قام بشد دياز من القميص

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماني يسجل الثاني لليفربول، السنغالي يضغط على الحارس ستيفن الذي تباطئ في لعب الكرة ويضعها في المرمى

15' عرررضية من الجهة اليمنى للسيتي، فودين يلمس الكرة برأسه ولكنها تصل سهلة في يد أليسون

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوناتي يسجل الأول من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية لليفربول لعبها روبيرتسون

8' عرررضية من ماني ولكن ستونز يعترض الكرة.. ضربة ركنية لليفربول

3' خطيرررة للسيتي، تسديدة من جريليش داخل منطقة الجزاء ولكن فان دايك يعترضها

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

ستيفين

أليكساندر زينشينكو - ناثان آكي - جون ستونز - جواو كانسيلو

فيل فودين - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

جاك جريليتش - رحيم سترلينج - جابرييل جيسوس

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XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv — Manchester City (@ManCity) April 16, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

تأهل السيتي لهذا الدور عقب التغلب على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في حين أن ليفربول صعد لنصف النهائي بعد تجاوز عقبة نوتينجهام فوريست بهدف نظيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في إطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021/2022، على ملعب ويمبلي.