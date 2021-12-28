ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليستر سيتي × ليفربول

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تشكيل ليستر سيتي:

التشكيل | 4-3-1-2

كاسبر شمايكل

لوك توماس - دانييل أمارتي - ويلفريد نديدي - تيموثي كاستاني

كيرنان ديوسبري هال - بوباكاري سوماري - حمزة تشوهادري

جمس ماديسون

كيلتشي إيناتشو - جيمي فاردي

Our team is in. Here's how we start for #LeiLiv 👇 pic.twitter.com/aRoCnm0M4C — Leicester City (@LCFC) December 28, 2021

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجييل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

Your final Reds line-up of the year 👊🔴



Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV — Liverpool FC (@LFC) December 28, 2021

في المقابل يسعى ليستر سيتي لتعويض الخسارة الثقيلة التي ألمت به في الجولة الماضية ضد السيتي بستة أهداف مقابل أهداف، واستغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من ليفربول بعد توديع ربع نهائي كأس الرابطة أمامهم، ولتحسين وضعه في الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

يسعى ليفربول لتكرار فوزه على ليستر سيتي الذي تحقق منذ أيام في بطولة كأس الرابطة، من أجل مواصلة الضغط على السيتي، حيث يبتعد عنهم الريدز بفارق 6 نقاط، ويرغب بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز والمقامة على ملعب كينج باور.