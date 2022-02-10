ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول × ليستر سيتي

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12' عرررضية خطيرررة من جاستن ولكن دفاع ليفربول يشتتها بصعوبة

11' عرررضية خطيرة من دياز ولكن الدفاع يشتت الكرة

7' أووووووووووه خطيرررررة من ليستر! ماديسون يسدد كرة قوووووية ولكن أليسون يُخرجها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية

5' أرنولد يلعب الضربة الحرة غير المباشرة، تصل إلى فيرمينو الذي يلعبها برأسه ولكنها عالية عن المرمى

4' خطأ لليفربول بعد تدخل قوي من ألبرايتون مع فابينيو

1' تمريرة رائعة تصل إلى دياز على الجهة اليسرى، الكولومي يحاول المراوغة ولكن دفاع ليستر ينقذ الموقف

انطلاق المباراة

تشكيل ليستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

كاسبر شمايكل

لوك توماس - ويلفريد نديدي - دانييل أمارتي - جيمس جاستن

بوباكاري سوماري - كيرنان ديوسبري هال

مارك ألبرايتون - جيمس ماديسون - أديمولا لووكمان

باستون داكا

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

كورتيس جونز - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

في المقابل، سيحاول ليستر سيتي الخروج من المأزق الذي يمر به بعد توديع الكأس بخسارة ثقيلة أمام نوتينجهام فوريست ووجود تقارير تؤكد أن هناك أزمة في غرفة خلع الملابس بين رودجرز وبعض اللاعبين، ويأمل الفريق بتكرار فوزه على ليفربول في الدور الأول.

يسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات للضغط على المتصدر مانشستر سيتي، يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 48 بفارق 12 نقطة عن السيتزين ولكنهم لعبوا مباراتين أقل من الفريق السماوي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.