ليفربول ضد كريستال بالاس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

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ليفربول 0 × 0 كريستال بالاس

مباشر، لحظة بلحظة



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8' عرررضية من فابينيو ولكن دفاع كريستال بالاس يشتت الكرة

5' خطيرة كبيرة من كريستال بالاس على ليفربول في هذه الدقائق

2' أوووووه كريستال كان قريبًا من الأول! ضربة حرة غير مباشرة، دفاع ليفربول يشتت الكرة، تصل لكالاجر الذي يلعبها طولية إلى زاها، خروج خاطئ من أليسون والكرة كادت أن تتجاوزه وتسكن الشباك ولكنه يخرجها وتلمس القائم الأيسر

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون



ميلنر، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس



هندرسون - فابينيو - تياجو



ماني - جوتا - صلاح

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مباراته رقم 150 بقميص الفريق في البريميرليج 👑🇪🇬 pic.twitter.com/ojpwOEQbf9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2021

تشكيل كريستال بالاس:

قرر المدرب باتريك فييرا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

جوايتا



وارد، جويهي، أندرسن، ميتشيل



كوياتي، ماكارثر، جالاجر



أيوو، بنتيكي، زاها.

يسعى ليفربول لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية بعد تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك الفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تُقام على ملعب أنفيلد رود.