ليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تشيلسي 0×0 ليفربول

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نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.. نتجه إلى ركلات الترجيح

تبديل لتشيلسي بخروج البديل لوفتيس تشيك ودخول باركلي

27' تعطل اللعب لعلاج تياجو سيلفا

23' عررضية خطيررة من الجهة اليمنى للبلوز ولكن أرنولد يشتت الكرة

20' تبديل لليفربول بخروج روبيرتسون ودخول تسيمكاس

17' زياش يسقط داخل منطقة الجزاء ويطالب باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الإضافي الثاني

تبديلين لتشيلسي قبل بداية الشوط الإضافي الثاني بدخول لوفتيس تشيك وأثبيلكويتا

نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي

12' رركنية لتشيلسي، ورأسية من تياجو سيلفا ولكن الكرة تمر فوق العارضة

9' خطيررررة لتشيلسي، عررضية من زياش ولكن أرنولد يشتت الكرة قبل أن يلمسها بوليسيك

8' تسديدة قووووية من ماونت من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عااالية عن المرمى

8' تبديل لليفربول بخروج دياز ودخول فيرمينو

بداية الشوط الإضافي الأول

تبديل لليفربول قبل بداية الشوط الإضافي الأول بخروج فان دايك ودخول ماتيب

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين

90' خطيرررة لليفربول، مرتدة يقودها دياز الذي يتوغل ويسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

87' ركلة حرة غير مباشرة لليفربول، الكرة تصل إلى فان دايك الذي يسددها برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى

تبديل لتشيلسي بخروج لوكاكو ودخول زياش

83' غير معقووووووووووووووول القائم يحرم ليفربول مجددًا من تسجيل هدف! عررضية من ميلنر وتسديدة من روبيرتسون ولكنها ترتطم بالقائم الأيمن

82' أووووووووووه دياز يهدر فرصة لا تضيع، تمريرة من ماني إلى دياز الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها تصطدم بالجزء الخارجي من العارضة

81' عرررضية أخرى للبلوز بقدم ألونسو ولكن أليسون يمسك بالكرة

80' عرررضية من لوكاكو ولكن فان دايك يشتت الكرة

77' بطاقة صفراء لريسي جيمس بعد تدخل قوي على ألكانتارا

76' الكرة تصل إلى بوليسيك داخل منطقة الجزاء، ولكن أرنولد يشتت الكرة ببراعة قبل أن يقوم الأمريكي بتسديدها على المرمى

تبديل ثانٍ لليفربول بخروج كيتا ودخول جيمس ميلنر

72' تمريرة بينية من كيتا ولكن ميندي يخرج من مرماه ويشتت الكرة سريعًا

68' فررصة لليفربول، دياز يسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر فوق العارضة بقليل

67' قررررريبة للبلوز، عرررضية من الجهة اليسرى تمر من الجميع وتصل إلى ريسي جيمس الذي يمرر الكرة إلى بوليسيك، الأمريكي يسددها بقوة من لمسة واحدة ولكنها تمر بجوار القائم

تبديل أول لتشيلسي بخروج كوفاتسيتش ودخول نجولو كانتي

64' تصوووويبة قووية من نابي كيتا ولكن ميندي يمسك بالكرة

61' عرررضية من روبيرتسون ولكن ألونسو يشتت الكرة إلى ركنية

59' فرررصة لليفربول، تمريرة من ماني إلى جوتا الذي يسدد الكرة بسررعة ولكنها تمر بجوار القائم

54' عررررضية خطيرررة من ريسي جيمس ولكن أرنولد يشتت الكرة

51' خطيرررة لليفربول، دياز يستلم الكرة، يراوغ ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات

50' عررررضية رائعة من أرنولد ولكن الكرة ترتطم بروبيرتسون قبل أن يسددها برأسه وتخرج ضربة مرمى لتشيلسي

47' غير معقول غير معقول! طوفان تشيلسي مستمر، ركلة حرة مباشرة يسددها ألونسو ببراعة وترتطم بالعارضة

45' أووووووووه فررررصة أخرى للبلوز، تسديدة من بوليسيك من داخل منطقة الجزاء ولكن أليسون يتألق ويتصدى لها

45' خطيررررة لتشيلسي، عررضية من ماونت إلى ألونسو الذي يستلم الكرة بكل أريحية ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول وتشيلسي

45' أوووووه فرصة خطيرررة لتشيلسي، تمريرة رائعة من جورجينيو إلى لوكاكو الذي يسدد الكرة قووية ولكنها تعلو مرمى ليفربول

44' خطيررررة لليفربول، عرررضية من روبيرتسون، الكرة تصل إلى جوتا الذي يحاول تسديد الكرة على الطائر ولكنها تمر فوق العارضة

42' تسديدة قوووية من كوناتي ولكن الكرة عالية عن مرمى تشيلسي

33' خطيررة لتشيلسي، ألونسو يحاول لعب عررضية ولكن كوناتي يعترضها

تبديل اضطراري لليفربول بخروج صلاح ودخول جوتا

31' محمد صلاح يسقط مصابًا على أرض الملعب وجوتا يُجري عمليات الإحماء

كيلهير يُجري عمليات الإحماء

27' أليسون يطلب توقف اللعب لتلقي العلاج بعد أن التحم مع ألونسو في الكرة الأخيرة

27' أوووووه غير معقول! أليسون يتصدى لفرصة هدف محقق من ألونسو بعد تمريرة رائعة من جورجينيو

22' أووووووه بابابا! أخطرر فرررصة لتشيلسي، عررضية رائعة من ماونت إلى بوليسيك الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى أليسون

20' أندرو روبيرتسون ينطلق ويتوغل، ويسدد الكرة قووية ولكنها تعلو المرمى

19' تمريرة بينية بإتجاه ساديو ماني ولكن ميندي يخرج من مرماه ويشتت الكرة برأسه

16' خطأ لتشيلسي من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة تياجو ألكانتارا للاعب ماتيو كوفاتسيتش

12' عررضية من روبيرتسون، يمهدها كيتا برأسه وتصل إلى أرنولد الذي يسدد الكرة قووية ولكناه تصطدم بدفاع تشيلسي

9' تعطل اللعب لعلاج تياجو سيلفا

8' غير معقووووووول! تمريرة مذهلة من أرنولد تضع دياز أمام المرمى ولكن ميندي يتعملق ويتصدى لفرصة هدف محقق، الكرة ترتد إلى كيتا الذي يسدد ولكن روديجير يعترضها لركنية

7' أووه خطيررة لليفربول، دياز يتوغل ويلعب عررضية ولكنها تمر من أمام كيتا وصلاح

3' عرررضية من الجهة اليمنى ورأسية من صلاح ولكن الكرة تعلو المرمى

3' فرررصة أولى خطيررة للريدز، عررضية من دياز، ترتطم بتشالوباه وتمر من أمام تياجو ألكانتارا

انطلاق المباراة

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 3-4-2-1

إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاتشيتش - جورجينيو - ريسي جيمس

ماسون ماونت - كريستيان بوليسيك

روميلو لوكاكو

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

كيلهير

أندرو روبيرتسون - فيرجييل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - نابي كيتا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

تقابل الفريقان معًا في نهائي كأس الرابطة منذ شهور قليلة ونجح ليفربول في التتويج باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء، ويسعى الفريق اللندني لرد الثأر والفوز بكأس الاتحاد، لمن ستكون الغلبة في نهائي الكأس الاقدم في التاريخ؟

تأهل ليفربول لنهائي كأس الاتحاد بعد أن تجاوز مانشستر سيتي في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في حين أن تشيلسي تجاوز كريستال بالاس بعد التغلب عليه بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2021/2022، والذي سيُقام على ملعب ويمبلي.