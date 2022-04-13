ليفربول ضد بنفيكا: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 3×2 بنفيكا

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72' جوووووووووووووووووووووووووووووول جووووووووووووووووووول يارموتشوك يقلص الفارق بهدف رائع بعد أن راوغ أليسون قبل أن يسدد الكرة في المرمى

67' تسديدة قوووية من كيتا ولكنها تمر بجوار القائم

تبديل لليفربول بدخول ماني وخروج دياز

64' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول، ضربة حرة غير مباشرة يلعبها تسيمكاس وتصل إلى فيرمينو الذي يسددها في المرمى بشكل رائع من لمسة واحدة

نونيز يسقط متألمًا ويخضع للعلاج

تبديلين لليفربول بدخول صلاح وفابينيو وألكانتارا وخروج جوتا وهندرسون وميلنر

54' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل الثاني لليفربول، عررضية رائعة من جوتا إلى البرازيلي ليضعها في الشباك بسهولة

تبديل لبنفيكا بدخول يارموتشوك وخروج جونسالو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' تسديدة قوووووية من جو جوميز ولكن أوديسياس يمسك بالكرة

44' خطيررررة لليفربول، تسديدة قووووية من كيتا ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

37' أوووووووووووه جريمالدو يتألق وينقذ فرصة هدف محقق لدياز، بعد تمريرة من فيرمينو كادت أن تضعه أمام المرمى الخالي

36' تسديدة قوووووية من كيتا ولكن الكرة تعلو العاارضة

31' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول راموس يسجل التعادل لبنفيكا بتسديدة ررائعة على يمين أليسون

29' أووووووه فيرتونخين يحرم ليفربول من الهدف الثاني، رأسية من فيرمينو ولكن تصطدم في ظهر مدافع بنفيكا وتخرج لركنية

29' عرررضية من تسيمكاس ولكن دفاع بنفيكا يشتت الكرة لركنية

26' تسديدة قووووية من دياز ولكن أوديسياس يتصدى لها وتخرج لركنية

هدف ملغي لبنفيكا سجله نونيز بسبب تسلل على المهاجم الأوروجوياني

20' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كوناتي يسجل الهدف الأول لليفربول، ركنية للريدز، الكرة تصل للمدافع الفرنسي الذي يسددها برأسه بشكل رائع على يسار أوديسياس

19' خطيرررررة لليفربول، عرررضية من الجهة اليمنى ولكن أوديسياس يتصدى للكرة على مرتين قبل أن يسددها ميلنر في المرمى

14' خطيرررة لليفربول، تمريرات قصيرة متبادلة بين فيرمينو وجوتا، الكرة تصل إلى البرتغالي ولكن أوديسياس يخرج من مرماه وينقذ الموقف

12' خطيررررررة لبنفيكا، تسديدة من البرازيلي إيفيرتون ولكن الكرة تمر بجوار القائم بسنتيمترات

10' نونيز يراوغ بشكل رائع ولكن دفاع ليفربول يستخلص الكرة بصعوبة

7' عرررضية من جوتا ولكن الدفاع يشتت الكرة

5' سيطرة واستحواذ على الكرة من جانب ليفربول

انطلاق المباراة

تشكيل بنفيكا:

التشكيل | 4-2-3-1

أوديسياس فلاكوديموس

جلبيرتو - يان فيرتونخين - نيكولاس أوتاميندي - أليكس جريمالدو

جوليان فايجل - عادل تاعرابت

إيفيرتون - جونسالو راموس - رافا سيلفا

داروين نونيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيمكاس - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

نابي كيتا - هندرسون - جيمس ميلنر

لويس دياز -روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

نجح ليفربول في الفوز في مباراة الذهاب بالبرتغال بثلاثية مقابل هدف، ويسعى الريدز للحفاظ على النتيجة من أجل حسم التأهل، ولكن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين تمنح النسور الأمل في تحقيق المفاجأة والصعود لملاقاة فياريال الذي أقصى بايرن ميونخ.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في إياب مباريات الإياب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب آنفيلد.