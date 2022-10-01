ليفربول ضد برايتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023

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ليفربول 0×1 برايتون

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

13' فررصة لليفربول، صلاح ينطلق ويسدد الكرة ولكن سانشيز يمسكها على مرتين

12' أوووووووه مستحيل، أليسون يتصدى لفرصة هدف محقق من برايتون، تمريرة لويلبيك، يلمسها وتروسارد ينقض ويسدد ولكن الحارس البرازيلي يتألق

11' خطيرررة لليفربول، فيرمينو يراوغ ويسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة ببراعة

10' خطيررررة لبرايتون، عرررضية من مارش ورأسية قوووية من ويلبيك ولكن أليسون يمسك بالكرة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تروسارد، يا لها من بداية لبرايتون، اللاعب البلجيكي يستلم تمريرة رائعة بالكعب من ويلبيك، يراوغ أرنولد ويسدد الكرة قووية على يسار أليسون

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيمكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

ألكانتارا - فابينيو - هندرسون

كارفالو - فيرمينو - صلاح

تشكيل برايتون

يبدأ دي زيربي أولى مبارياته مع ناديه الجديد بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

سانشيز

ويبستر - دانك - فيلتمان

إستوبينان - ماك اليستير - كايسيدو - مارش

جروس - تروسار

ويلبيك

يسعى ليفربول لاستغلال عودة بعض المصابين في فترة التوقف الدولي للانطلاق من جديد بعد أن بدأ الموسم بصورة سيئة وجمع تسع نقاط فقط في ست مباريات، في المقابل سيحاول برايتون بقيادة مدربه الجديد دي زيربي لاستغلال معاناة الريدز من أجل العودة بنتيجة إيجابية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد برايتون في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023، على ملعب آنفيلد.