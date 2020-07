ليفربول ضد برايتون: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 2 × 1 برايتون

46' بداية الشوط الثاني بتبديل لليفربول بنزول أندي روبرتسون في محل ويليامز.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف، أفضلية للريدز في أول الدقائق ثم تراجع استغله برايتون بصورة جيدة.. مباراة مميزة، نلقاكم في الشوط الثاني.

44' جووووووووووووووووووول! برايتون يشعل المباراة بهدف تقليص الفارق عبر تروسارد بعد عرضية سددها على الطائر في شباك أليسون.

38' صلااااااااااااااااح.. كاد أن يحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بطريقة الشهيرة R2 ولكنها جاءت بجوار القائم

32' برايتون يستحوذ الآن على الكرة ويحاول صناعة الخطورة لكن دفاع الريدز متماسك.

27' موباي يضيع هدفًا محققًا لبرايتون مرة أخرى.. عرضية ارتطمت به في طريق المرمى ولكن أليسون بيكر تألق وحرمه من تقليص الفارق.

25' هدف لبرايتون ولكن حكم المباراة يلغيه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

18' فرصة خطيييييييرة لبرايتون، موباي مرر عرضية ارتطمت في فينالدوم ووقفت على حدود منطقة الستة أمتار ليدخل تروسارد ويسدد الكرة لكن المدافع ويليامز بكل فدائية يقف أمامها وتتحول لركنية.

11' الفرصة الأولى الخطيرة لبرايتون بعد شبه انفراد موباي بأليسون لكن البرازيلي كان أسرع وشتت الكرة قبل أن يتسلمها خصمه.

9' ضغط متواصل من ليفربول وبرايتون لا يتمكن من إخراج الكرة من مناطقه مع سيطرة شبه كاملة لليفربول.

7' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ليفربول يُحرز الهدف الثاني بتمريرة حاسمة من صلاح لهندرسون الذي سدد قذيفة في الشباك.. بداية مثالية للريدز.

5' جووووووووووووووووووووووووول! صلااااااااااااااااااااح.. خطأ دفاعي من برايتون في تحضير الكرة ليقطعها نابي كيتا ويمررها لصلاح ويضع الهدف الأول.

3' الفرصة الأولى لليفربول، طولية ترتد من دفاع برايتون لتجد فيرمينو الذي سددها بقوة ولكن ارتطمت في مدافع برايتون وذهبت إلى ركنية.

1' انطلاق صافرة بداية المباراة!

التشكيل | 4-2-3-1

مات ريان

دان برون - لويس دانك - آدم ويبستر - طارق لامبتي

دافي بروبير - دالي ستيفينز

ليوناردو تروسارد - أليكس ماك - باسكال جروس

نيل موباي

البدلاء: ألريزا - يفيز بيسوما - دافيد بوتون - آرون كونولي - شين دوفي - جلين مرواي - بيرناردو - آرون موي - مارتن مونتويا

