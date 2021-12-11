ليفربول ضد أستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 1 × 0 أستون فيلا

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نهاية المباراة بفوز صعب لليفربول على أستون فيلا بهدف نظيف سجله صلاح من ركلة جزاء

90 +2' أووووووووووووووووووووووه جوتا يهدر فرصة قتل المباراة! بعد أن أضاع انفراد بالمرمى

تبديل أخير لليفربول بخروج ماني ودخول مينامينو

84' أووووووووووه خطيررررة لأستون فيلا! ارتباك كبير داخل منطقة الجزاء! ماتيب يحاول إبعاد إنجز قبل أن يمسك أليسون بالكرة، البرازيلي يسدد، تصطدم بزميله وترتد له، قبل أن ينقذ دفاع ليفربول الموقف

تبديل ثانٍ لليفربول بخروج ألكانتارا ودخول ميلنر

82' تسديدة قوووووية من ماني ولكن مارتينيز يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

81' أوووووووووه مرتدة خطيرة! الكرة تصل إلى صلاح الذي كانت لديه فرصة للتسديد! ولكنه يقرر التمرير، والدفاع يقطع الكرة

80' أستون فيلا يضغط بقوة لتسجيلالتعادل

79' أووووووه عررضية خطيرة من الجهة اليسرى للفيلانز ولكن روبيرتسون يشتت الكرة ببراعة

77' أوووووه جوتا كاد أن يخطف تمريرة كونسا إلى مارتينيز ولكن الأرجنتيني يخرج من مرماه وينقذ الموقف

تبديل ثالث وأخير لأستون فيلا بخروج جاكوب رامسي ودخول إنجز

71' أووووووه تسديدة خطيرررة من صلاح ولكن الكرة تصطدم بتارجت وتخرج لضربة ركنية

تبديل لأستون فيلا بخروج أشلي يونج ودخول بوينديا

65' جوووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول بعد أن سدد ركلة الجزاء بقوة على يسار مارتينيز الذي ذهب في إتجاه الكرة

64' ركلة جزااااااء لليفربول بعد أن قام مينجز بعرقلة محمد صلاح

59' أوووووووووووه خطيرة من صلاح، ماني يلعب عرررضية تصل إلى صلاح الذي يسدد كرة قوية ولكنها تمر فوق العارضة بقليل

58' عرررررضية خطيررة من روبيرتسون ولكن مارتينيز يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

تبديل لليفربول بخروج تشامبرلين ودخول جوتا

تبديل لأستون فيلا بخروج ناكامبا ودخول مورجان سانسون

56' تسديدة من ماني ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن القائم الأيسر

53' حكم المباراة يُحذر مارتينيز حارس أستون فيلا من محاولة إضاعة الوقت

52' أووووووووه مارتينيز يتصدى لرأسية قووووية وخطيرررة من فيرجيل بعد ركنية لليفربول

50' دفاع أستون فيلا ينقذ عررضية خطيرة لروبيرتسون وتسديدة لماني من داخل منطقة الجزاء

46' تسديدة من دوجلاس لويز، تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وأستون فيلا بالتعادل السلبي بين الفريقين

43' تسديدة قوووووية من صلاح ولكن مارتينيز يتألق ويتصدى للكرة

41' أووه خطيررة لليفربول! ماني يمرر إلى روبيرتسون الذي يلعب عررضية ولكن الدفاع يشتتها

29' خطيرررة للفيلانز، أليسون يخرج من مرماه، الكرة تتجاوزه بعد أن لمسها يونج برأسه ويحاول لعب كرة عرضية ولكن الدفاع ينقذ الموقف

26' حكم المباراة يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء لليفربول

26' مطالبات بوجود ركلة جزاء لصالح ليفربول على ناكامبا، الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفار

24' عرررضية من روبيرتسون، ماتيب يلعب الكرة برأسه وتصطدم بالعارضة قبل أن يمسك مارتينيز بالكرة

23' بطاقة صفراء لمهاجم أستون فيلا واتكنز بعد أن قام بعرقلة فابينيو

19' تسديدة من أشلي يونج ولكن الكرة بعيدة عن مرمى ليفربول

18' بطاقة صفراء للاعب أستون فيلا ناكامبا بعد عرقلة جوردان هندرسون

18' أووووووووه تسديدة قوووووية وائعة من تشامبرلين ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل

15' أوووووووه خطيرررة لليفربول! عررضية من أرنولد، روبيرتسون يسدد برأسه، تصطدم بالدفاع وتغير إتجاهها ولكن مارتينيز يمسك بالكرة

13' دوجلاس لويز يلعب الضربة الحرة ويسدد الكرة ولكنها في الشباك الخارجية

13' بطاقة صفراء للمدافع فان دايك بعد أن قام بشد المهاجم واتكنز من القميص

10' أوووووه عررضية من روبيرتسون، صلاح يقوم بتفويت الكرة لأرنولد الذي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

7' ماني يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلات جزاء

5' عرررضية من أرنولد، ماني يحاول تسديد الكرة برأسه ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

2' ماني يراوغ بشكل رائع ويلعب عرررضية ولكن ناكامبا يشتت الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يعتمد كلوب على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-3-3

أليسون

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترنت أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكاتارا

ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين- محمد صلاح

🔴 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 🔴



This is how we line up to face @AVFCOfficial this afternoon at Anfield!



Divock Origi misses out with a sore knee. — Liverpool FC (@LFC) December 11, 2021

تشكيل أستون فيلا:

وقرر ستيفن جيرارد الاعتماد على التشكيل الآتي:

الخطة: 4-2-3-1

إيميليانو مارتينيز

مات تارجيت - تايرون مينجز - إيزي كونسا - ماتي كاش

جون ماكجين - مارفليس ناكامبا - دوجلاس لويز

أشلي يونج - أولي واتكنز - جاكوب رامزي

This is your Aston Villa team to face Liverpool this afternoon. ⚪ #LIVAVL pic.twitter.com/VZczZB4bYA — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 11, 2021

في المقابل، سيحاول أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد في مواصلة النتائج الرائعة مع مدربه الجديد حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث لقاءات من أصل أربعة منذ تعيين جيرارد، الذي لن تكون عودته إلى آنفيلد هذه المرة عاطفية أبدًا، لأنه وللمرة الأولى سيتواجد كخصم.

يسعى ليفربول لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها الفريق من بعد خسارته ضد وست هام يونايتد، حيث يبتعد الريدز عن السيتزين بفارق 4 نقاط.

أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر للمواجهة المرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب آنفيلد.