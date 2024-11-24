"أتمنى رفع الفارق إلى 11 نقطة".. صلاح عن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة: يمرون بفترة سيئة ولكن!

ماذا قال النجم المصري؟

أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بالفوز على ساوثامبتون بنتيجة 3-2 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبينما كان ليفربول متأخرًا 2-1، تمكن النجم المصري من تسجيل هدفين، منحا فريقه الفوز، وتوسيع الفارق في صدارة ترتيب البريميرليج إلى 8 نقاط مع مانشستر سيتي (الوصيف).

وقال صلاح في تصريح لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت الأهداف مهمة جدًا، خاصة بعد أن كنا متأخرين 2-1، أهم شيء هو الفوز".

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وأضاف: "كل مباراة مختلفة، كانت لديهم خطة ولعبوا بشكل جيد، وتمكنا من العودة والفوز، أعتقد أن لدينا خطة لعب جيدة، لعبنا لعبتنا وكانت لدي ثقة في أننا سنخلق الفرص، الأمر رائع وآمل أن نستمر على هذا المنوال".

وختم: "لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي (الأسبوع المقبل)، نأمل أن نفوز ونبتعد بفارق 11 نقطة، مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي. يمرون بفترة سيئة الآن لكن لديهم لاعبين عظام".

ورفع صلاح رصيده إلى 12 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم، علمًا بأن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.