"سأكون غريبًا لو قلت هذه الكلمات".. سلوت يغلق صفحة ميركاتو يناير ويتحدث مجددًا عن أرنولد

"ليس وحده من يشعر بخيبة أمل"

أكد أرني سلوت مدرب ليفربول، أنه "لا يحتاج إلى تعاقدات جديدة" في سوق الانتقالات الشتوي الجاري، معربًا عن ثقته في فريقه الحالي، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم: "سيكون الأمر غريبًا أن أطلب صفقات، بعد أن قلت في الصيف الماضي إنني سعيد جدًا بالفريق، لسوء الحظ أصيب جو جوميز لذلك ننتقل من 4 مدافعين في قلب الدفاع إلى 3 فقط، لكن بخلاف ذلك، أنا سعيد جدًا".

وأضاف: "لكن هذا النادي لطالما نظر إلى السوق، فعلنا ذلك مع حارس المرمى الذي ليس لدينا الآن مامارداشفيلي (سينضم في الموسم المقبل)، لكن الفريق في وضع جيد".

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وسُئل سلوت مرة أخرى عن ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الذي لم يقدم أفضل مستوى في المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، فعلق: "أعتقد أننا جميعًا شعرنا بخيبة أمل بعد التعادل مع مانشستر يونايتد - ليس ترينت فقط – بسبب الطريقة التي لعبنا بها".

وواصل: "هناك أجزاء من المباراة يمكن أن نكون راضين عنها تمامًا، وأجزاء أخرى لم نكن سعداء بها، لم يكن ذلك ترينت فقط، لم يقدم أفضل ما لديه، ولكنها ليست المرة الأولى في حياته التي لم يلعب فيها أفضل مباراة في مسيرته، لقد لعب العديد من المباريات بشكل جيد للغاية".

وختم: "يعرف هؤلاء اللاعبون أنك إذا لعبت 50-60 مباراة في الموسم، ففي بعض الأحيان لن تقدم أفضل أداء لديك، تلقيت العديد من الرسائل من أشخاص يقولون يا لها من مباراة أخرى لا تُصدق، آخر 10 دقائق لعب الفريقان من أجل الفوز وهذا جزء من وظيفتنا لجعلها مباراة مليئة بالأحداث".