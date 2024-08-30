قبل نهاية السوق بساعات .. ليفربول يستخدم طائرة خاصة لجلب نجم الأرجنتين في الأولمبياد!

إثارة في الساعات الأخيرة من السوق

رغم أن كل المعطيات تشير إلى نهاية هادئة للميركاتو الصيفي لليفربول، إلا أن النادي الإنجليزي قد يقوم بمحاولة متأخرة لضم سانتياجو هيزي لاعب أولمبياكوس اليوناني.

صاحب الـ22 سنة ارتبط اسمه كثيرًا بليفربول هذا الصيف لدعم وسط فريق المدرب آرني سلوت، بعد رفض مارتين زوبيميندي الانتقال للريدز مفضلًا البقاء مع ريال سوسييداد.

موقع "ذا أثلتيك" قام مؤخرًا بنفي اهتمام سلوت بضم هيزي، ولكن تقرير جديد من "أنفيلد ووتش" يفيد بأن ليفربول سيحاول ضم اللاعب في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، مستعينًا بطائرة خاصة لجلب اللاعب من العاصمة اليونانية أثينا إلى إنجلترا، وذلك للتوقيع وحسم الصفقة سريعًا قبل إغلاق السوق مساء اليوم، الجمعة، 30 أغسطس 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن نفس الطائرة سبق استخدامها لجلب فيديريكو كييزا من إيطاليا إلى مدينة ليفربول، بالإضافة إلى بعض الصفقات الأخرى، وقد تقوم برحلة مشابهة إلى أثينا في مهمة خاصة باليوم الأخير من الانتقالات.

وبينما تجدر الإشارة إلى أن الطائرة الخاصة المستخدمة في انتقالات ليفربول الأخيرة ليست مملوكة للنادي نفسه، وقد تكون الرحلة تم حجزها من قبل شخص آخر، لكن هذه الأنباء خلقت الكثير من الإثارة لدى عشاق الريدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هيزي تألق بشكل لافت مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في أولمبياد باريس 2024، حيث لعب كأساسي في أول مباراتين ضد المغرب والعراق، ولعب كبديل ضد أوكرانيا، ولكنه لم يشارك في هزيمة الفريق أمام فرنسا المضيفة في دور الـ16.