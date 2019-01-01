فينالدوم يُشيد بقدرة ليفربول الفوز دون تقديم الأداء المطلوب

اللاعب يُوجه رسالة تحذيرية لمنافسيه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جيورجينيو فينالدوم إعجابه بقدرة فريقه ليفربول الفوز وحصد النقاط دون تقديم الأداء المطلوب، موجهًا رسالة تحذير واضحة لمنافسيه بأن الفريق سيتحسن ويتطور خلال الموسم.

وبدأ ليفربول الموسم بأفضل طريقة ممكنة، إذ تُوج بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي وحقق انتصارين في مباراتيه ضمن الدوري الإنجليزي.

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ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة آرسنال على آنفيلد يوم السبت القادم، وهي مباراة صعبة خاصة مع المستوى الجيد جدًا الذي قدمه المدفعجية في المباراة الأخيرة من البريميرليج.

فينالدوم اعترف بأن أداء فريقه لم يصل بعد للدرجة المطلوبة، لكنه شدد على أهمية تحقيق الفوز وجمع النقاط حتى يصل الفريق للمستوى البدني والفني المطلوب.

مضيفًا "رؤيتنا نحصد النتائج الجيدة دون تقديم الأداء الأفضل مشجع للغاية. من المهم خاصة في تلك المرحلة من الموسم أن نجمع أكبر قدر ممكن من النقاط، لأنه بالتأكيد نحن سنتحسن خلال الموسم وهذا ما نحاول ونريد فعله، لكن من المهم أن نحصد أكبر كم من النقاط حتى نصل لأفضل مستوً لنا، لذا كان من المهم جدًا الفوز بمباراة ساوثامبتون".

اللاعب الهولندي أكد أن استحالة وجود فريق يُقدم كرة قدم قوية وجيدة طوال الـ90 دقيقة، موضحًا أن حصد النتائج هو الأهم ومشددًا على أهمية استخدام خبرات الفريق في الخروج بنتائج إيجابية.

وأتم قائلًا "علينا استخدام خبرتنا وجودتنا ومحاولة الفوز بالمباريات. هذا أهم من اللعب جيدًا خلال الـ90 دقيقة بالكامل لأن هذا مستحيل تقريبًا".

يُذكر أن ليفربول يدخل الموسم الجاري مدافعًا عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي حسمه لصالحه بالفوز على توتنهام في الموسم الماضي.