ليفربول يستهدف "دفع أموال" للتخلص من صفقته "الوحيدة" في عهد سلوت!

هل يرحل؟

يواجه النجم الإيطالي فيديريكو كييزا وقتًا صعبًا للغاية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يستطلع لفت انتباه مدربه الهولندي أرني سلوت.

وانتقل صاحب الـ27 عامًا إلى أنفيلد مقابل 12 مليون يورو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادمًا من يوفنتوس.

ولم يرغب النادي الإيطالي في الإبقاء على كييزا بسبب سجله السيئ مع الإصابات، وهو قرار ثبت صوابه، حيث لم يلعب سوى 3 مباريات مع ليفربول، بإجمالي 78 دقيقة (لم يسجل وقدم تمريرة حاسمة).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن كييزا يستهدف استعادة مستواه البدنى، لذا يحتاج إلى المشاركة، وقد يكمن الحل في إعارته لمدة 6 أشهر في ميركاتو يناير المقبل".

وختم: "ميلان وروما يناسبان النجم الدولي الإيطالي، وحال تمت الإعارة، فمن الممكن أن يكون ليفربول مستعدًا لتحمل جزء من راتبه الذي يبلغ 7.5 مليون يورو في الموسم".