بعد ضربتي ألونسو وأموريم.. ليفربول يحدد خيارين لخلافة كلوب!

"لا شيء مؤكد"

ما زال ليفربول يبحث عن خليفة للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان ليفربول يفضل تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، إلا أن المدرب الإسباني فضّل الاستمرار مع ناديه الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي روبن أموريم مدرب بنفيكا هو المدرب الأقرب لخلافة كلوب، إلا أنه طار إلى لندن أمس الإثنين للتحدث إلى وست هام.

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وحسب "anfieldwatch"، فإن النادي الإنجليزي وجه أنظاره صوب آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي وباولو فونسيكا المدير الفني لليل الفرنسي.

من جهته، قال الصحفي ديفيد أورنستن، إنه "رغم سفر أموريم إلى وست هام من أجل التفاوض على قيادة الفريق الموسم المقبل، إلا أنه ما زال في مفاوضات مع ليفربول".

وختم: "احتمالات قيادته فريق ليفربول الموسم المقبل صارت بعيدة للغاية، لكن لا شيء مؤكد في هذا الأمر، قد تنقلب الأمور سريعًا".