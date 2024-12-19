ليفربول يصطدم بتوتنهام "صاحب المباراة الماراثونية" .. نتائج قرعة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"

أيهم سينجح في الوصول للنهائي؟

أجريت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو"، عقب انتهاء مباريات دور ربع النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لليفربول، إذ يلتقي بتوتنهام، على أن يكون لقاء الإياب بينهما على ملعب أنفيلد.

أما المواجهة الثانية فستجمع بين آرسنال ونيوكاسل، على أن يقام الذهاب على ملعب الجانرز "الإمارات".

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وكان الريدز قد صعدوا لنصف النهائي بعد الفوز أمام ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف وحيد.

فيما خاض غريمه "توتنهام" مواجهة ماراثونية أمام مانشستر يونايتد، انتهت بفوزه برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

تلك المباراة الماراثونية، شهدت تقدم توتنهام بثلاثية دومينيك سولانكي "هدفين" وديان كولوسيفسكي في الدقائق 15 و46 و54، قبل أن يعود الشياطين الحمر بثنائية جوشوا زيركزي وأماد ديالو في الدقيقتين 63 و70.

لكن توتنهام وسع الفارق بهدف رابع في الدقيقة 88 قبل أن يخطف مانشستر الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة دون فائدة، ليودع البطولة.

بالانتقال للجانرز فجاء تأهلهم على حساب كريستال بالاس (3-2)، فيما أطاح نيوكاسل ببرينتفورد منتصرًا بـ(3-1).