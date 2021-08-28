ليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة ثالث جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد

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ليفربول 1 × 1 تشيلسي

مباشر، لحظة بلحظة



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45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسدد ركلة الجزاء ويسجل التعادل لليفربول قبل نهاية الشوط الأول

أوووه، ركلة جزاااااء لليفربول وطرد للاعب جيمس بعد أن أثبتت الإعادة أنه أخرج الكرة من على خط المرمى بيده!

45' أوووووووه غير معقول! ليفربول كان على وشك التعادل من ضربة ركنية ولكن جيمس يخرج الكرة من على خط المرمى

تبديل أول مبكر لمدرب مثل كلوب! خروج فيرمينو ودخول جوتا

تعطل اللعب لعلاج كانتي الذي سقط على الأرض بغد التحام مع ماني

36' ماذا أضاعت يا إليوت؟ الكرة تصل للنجم الشاب على طبق من ذهب داخل منطقة جزاء تشيلسي، كانت لديه فرصة لتسجيل التعادل ولكنه يسددها عالية عن المرمى

35' أووووووووووه تشيلسي كان قريبًا من الثاني، لوكاكو يُخرج ماتيب خارج اللعبة مستغلًا قوته البدنية، يدير جسده ويمرر لماونت الذي ينطلق ويسدد ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

34' عررضية من ماونت للوكاكو الذي يحاول تسديد الكر ولكنها تصطدم بفان دايك وتصل سهلة لأليسون

33' عرررضية من صلاح ولكن ميندي يخرج من مرماه ويمسك بالكرة قبل أن تصل لماني

تعطل اللعب لعلاج جورجينيو الذي سقط على الأرض مُصابًا

26' فرصة لمرتدة لتشيلسي، الكرة تصل لهافيرتز الذي يسدد ولكن دفاع ليفربول يعترض الكرة ويشتتها لرمية تماس

23' عررررضية خطيرة من أرنولد، الكرة تصطدم بأزبيلكويتا، تُغير إتجاهها وميندي يخرج الكرة بصعوبة

21' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشيلسي يحرز الهدف الأول من رأسية رائعة بعد ضربة ركنية نفذها جيمس ببراعة

20' تمريرة طولية من دفاع تشيلسي ولكن أليسون يخرج من مرماه ويشتت الكرة برأسه

17' عرررضية خطيررة من لوكاكو من الجهة اليمنى ولكن أرنولد يشتت الكرة

16' ضربة ركنية لليفربول، فان دايك يرتقي فوق الجميع ويحاول لعب الكرة برأسه ولكنها دفاع تشيلسي ينقذ الموقف

13' فرصة لتشيلسي، لوكاكو يحاول تمرير الكرة إلى هافيرتز ولكن أليسون يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

9' أووووووه تمريرة مذهلة من أرنولد إلى هندرسون الذي كان بإمكانه التسديد في المرمى، ولكن جوردان يلعبها بشكل سئ

8' ضربة ركنية لتشيلسي، دفاع ليفربول يشتتها، الكرة تصل إلى جورجينيو الذي سددها على الطائر ولكنها عالية جدًا عن مرمى أليسون

5' خطأ على فابينيو بعد عرقلة هافيرتز أثناء محاولة البرازيلي لمنع هجمة مرتدة لتشيلسي

3' تسديدة أرضية خطيرررة من إليوت تمر بجوار القائم الأيسر لميندي

2' عرضية من الجهة اليمنى لليفربول عن طريق إليوت ولكن دفاع تشيلسي يُشتت الكرة

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

هندرسون - فابينيو - إليوت

ماني - فيرمينو - صلاح

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021

تشكيل تشيلسي:

قرر المدرب توخيل اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 3-4-2-1

ميندي

روديجير - كريستينسين - أزبيلكويتا

ألونسو - جورجينيو - كانتي - جيمس

ماونت - هافيرتز

لوكاكو

يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري وهو فريق تشيلسي المُنتعش بفوزه في الديربي على أرسنال بقيادة نجمه الجديد لوكاكو، في حين أن الريدز تمكنوا من تحقيق فوز صعب على بيرنلي في الأسبوع الماضي بالنتيجة ذاتها بهدفين نظيفين، فلمن تكون الغلبة في قمة اليوم؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد رود.