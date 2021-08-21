ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول × بيرنلي

مباشر، لحظة بلحظة



*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

15' ليفربول يبدو مُجبرًا على لعب الكرات العرضية وهذا ما يريده بيرنلي بالتحديد!

13' عررررضية من أرنولد ولكن بوب يمسك بالكرة بنجاح

8' جودموندسون يسقط على أرض الملعب بعد التحام مع تسيمكاس ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب، قبل أن يتوقف اللعب لعلاجه

7' عررضية من صلاح ولكن الكرة بعيدة عن الجميع وتخرج لضربة مرمى لبيرنلي

3' أوووووه أرنولد يشتت كرة من على خط المرمى! ولكن حكم المباراة يحتسب بداية الهجمة تسلل على مهاجم بيرنلي كريس وود

3' أرنولد يلعب الضربة الحرة، الكرة تصل إلى جوتا الذي يلمسها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى بيرنلي

2' خطأ لليفربول بعد عرقلة قوية للاعب هارفي إليوت

بداية المباراة

تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

كيتا - هندرسون - إليوت

ماني - جوتا - صلاح

Your Reds to face @BurnleyOfficial at Anfield 💪🔴



James Milner misses out with a slight knock. #LIVBUR — Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021

تشكيل بيرنلي:

قرر المدرب دايتش اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

بوب

تايلور - تاركوفسكي - مي - لوتون

ماكنيل - كورك - براونهيل - جودموندسون

وود - بارنز

📋 Here is how the Clarets line-up this afternoon at Anfield, from 1⃣ to 1⃣1⃣ 👇



18-year old Owen Dodgson makes the bench for the first time for Sean Dyche's side, the youngster can operate at left-back and left-midfield 👊#LIVBUR | #UTC | @SpreadexSport pic.twitter.com/QrSQ3rrwOM — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 21, 2021

يسعى ليفربول لمواصلة البداية الجيدة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن تغلب في الأسبوع الأول على نورويتش سيتي بثلاثية والثأر من بيرنلي الذي ألحق بالريدز أول خسارة له على ملعبه منذ فترة طويلة في الموسم الماضي، ويسعى الضيوف لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة أمام برايتون بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وبيرنلي في افتتاحية الجولة الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد رود.