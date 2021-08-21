ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة
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ليفربول × بيرنلي
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
15' ليفربول يبدو مُجبرًا على لعب الكرات العرضية وهذا ما يريده بيرنلي بالتحديد!
13' عررررضية من أرنولد ولكن بوب يمسك بالكرة بنجاح
8' جودموندسون يسقط على أرض الملعب بعد التحام مع تسيمكاس ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب، قبل أن يتوقف اللعب لعلاجه
7' عررضية من صلاح ولكن الكرة بعيدة عن الجميع وتخرج لضربة مرمى لبيرنلي
3' أوووووه أرنولد يشتت كرة من على خط المرمى! ولكن حكم المباراة يحتسب بداية الهجمة تسلل على مهاجم بيرنلي كريس وود
3' أرنولد يلعب الضربة الحرة، الكرة تصل إلى جوتا الذي يلمسها برأسه ولكنها بعيدة عن مرمى بيرنلي
2' خطأ لليفربول بعد عرقلة قوية للاعب هارفي إليوت
بداية المباراة
تشكيل ليفربول:
قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 4-3-3
أليسون
تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد
كيتا - هندرسون - إليوت
ماني - جوتا - صلاح
تشكيل بيرنلي:
قرر المدرب دايتش اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-4-2
بوب
تايلور - تاركوفسكي - مي - لوتون
ماكنيل - كورك - براونهيل - جودموندسون
وود - بارنز
يسعى ليفربول لمواصلة البداية الجيدة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد أن تغلب في الأسبوع الأول على نورويتش سيتي بثلاثية والثأر من بيرنلي الذي ألحق بالريدز أول خسارة له على ملعبه منذ فترة طويلة في الموسم الماضي، ويسعى الضيوف لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة أمام برايتون بهدفين لهدف في الجولة الماضية.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول وبيرنلي في افتتاحية الجولة الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب أنفيلد رود.