ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

ليفربول 0 × 1 بيرنلي

تغطية مباشرة، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بتحقيق بيرنلي لفوز تاريخي بعد أن ألحق بحامل اللقب ليفربول أول خسارة على ملعبه منذ ثلاث سنوات تقريبًا

89' كرة خطيرة من ماكنيل الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول

88' ماني يتوغل من الجهة اليسرى ويلعب كرة عرضية تصل إلى أرنولد على أقصى الجهة اليمنى ويلعب عرضية، تلمس فيرمينو وتصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

82' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيرنلي يسجل الهدف الأول عن طريق بارنز من ركلة جزاء

81' الحكم يحتسب ضربة جزاء لبيرنلي

71' ليفربول يواصل اهدار الفرص، روبيرتسون يخطف الكرة من مدافع بيرنلي ويمررها لماني الذي بدوره يمررها لفيرمينو ولكن البرازيلي يسددها بشكل سئ للغاية

70' أوووووووووووووووه بيرنلي كاد يباغت ليفربول، ماكنيل يتوغل على الجهة اليسرى ويلعب كرة عرضية للقادم من الخلف جوديمونسون والذي يسددها ولكن بجوار القائم الأيمن لأليسون

68' أرنولد يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى فيرمينو، ولكن الكرة تطول على البرازيلي وتخرج لضربة مرمى لبيرنلي

63' صلاح يتوغل بشكل رائع في الجهة اليمنى ويمرر لماني ولكن السنغالي يهدر فرصة خطيرة ويسدد الكرة عالية جدًا عن مرمى بوب

59' انطلاقة رائعة من فينالدوم الذي مرر الكرة لصلاح الذي سددها قوية على يسار بوب ولكن حارس بيرنلي يتعملق ويحرم الفرعون المصري من تسجيل الهدف الأول لليفربول

56' دخول فيرمينو ومحمد صلاح بدلًا من تشامبرلين وأوريجي

55' ليفربول لازال يعتمد على لعب الكرات العرضية ولكن دون أي جدوى بسبب إجادة دفاع بيرنلي في تشتيتها

50' الكرة تصل بشكل رائعة إلى أرنولد في الجهة اليمنى، يلعب كرة عرضية يشتتها الدفاع وترتد ويسدد الكرة بشكل قوي على يسار بوب ولكن حارس بيرنلي يتصدى لها بصعوبة

48' تعطل اللعب قليلًا بسبب سقوط تايلور على أرض الملعب متألمًا للإصابة

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

مشادة بين لاعبي ليفربول ولاعبي بيرنلي بعد صافرة نهاية الشوط الأول، والحكم يشهر البطاقة الصفراء في وجه فابينيو

44' ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن أرنولد يلعبها عالية وبشكل سئ للغاية

42' غير معقول!!! ليفربول يبدو وكأنه نسى كيف يسجل الأهداف، مدافع بيرنلي يشتت الكرة بشكل خاطئ، أوريجي يخطف الكرة وينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد الكرة في العارضة!!!!

39' ليفربول يواصل الضغط بقوة، تمريرة من شاكيري إلى أرنولد الذي راوغ المدافع وسدد الكرة ولكن تصطدم بمدافع آخر وتخرج لضربة ركنية

38' انطلاقة رائعة لليفربول والكرة تصل إلى روبيرتسون الذي يقرر التسديد بدلًا من لعب عرضية ولكن بوب يواصل التألق ويتصدى

37' تسديدة من أرنولد ولكن الكرة عالية

34' ضربة حرة غير مباشرة لبيرنلي، الكرة ترتد إلى برادي الذي يسددها ولكنها سهلة في يد أليسون

31' مرتدة سريعة من ليفربول عن طريق ماني الذي مرر إلى أوريجي، البلجيكي حاول أن يخلق لنفسه مساحة للتسديد وسدد كرة قوية ولكنها في وسط المرمى ويمسكها بوب بسهولة

29' أوريجي يستلم الكرة من على حدود منطقة الجزاء ويسدد الكرة أرضية زاحفة على يسار بوب ولكن حارس بيرنلي يمسك بها

28' ماتيب ينقذ ليفربول من هجمة خطيرة لبيرنلي ويشتت الكرة قبل أن ينفرد وود بالمرمى

23' تمريرة مذهلة من ألكانتارا إلى أرنولد الذي يلعب كرة عرضية ولكن دفاع بيرنلي يخرج الكرة قبل أن تصل إلى أوريجي الخالي تمامًا من الرقابة

22' تسديدة أخرى قوية من ليفربول عن طريق تشامبرلين ولكن بوب يمسك بالكرة.

20' خطيرررررررررررة من ليفربول، تسديدة رائعة وقوية من شاكيري تمر بجوار القائم الأيسر لحارس بيرنلي بسنتيمترات قليلة

16' المباراة بدون أي فرص حقيقية من الطرفين حتى الآن، باستثناء كرة بيرنلي التي تصدى لها أليسون

12' أوووووووووووه فرصة الهدف الأول تضيع من بيرنلي، أليسون يشتت كرة عرضية ويلمس الكرة على حدود منطقة الجزاء، وترتد إلى مهاجم بيرنلي الذي يحاول تسديدها في المرمى الحالي ولكن أليسون يتألق ويصحح خطأه

11' خطيرررررة من ليفربول، ماني يلعب الكرة لروبيرتسون الذي تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، الأسكتلندي يمررها لفينالدوم ولكن الدفاع يخرجها قبل أن يسدد الهولندي الكرة

10' عرضية أخرى من أرنولد ولكن دفاع بيرنلي يشتت الكرة

5' عرضية من أرنولد ولكن تاركوفسكي يشتتها لضربة ركنية، تأتي إلى ماني وفينالدوم ويلعبها بالرأس على مرتين ولكن دفاع بيرنلي يشتت الكرة مرة أخرى بنجاح

4' كرة طولية من دفاع ليفربول يشتتها دفاع بيرنلي وتصل إلى أوريجي الذي يقرر تسديدها من لمسة واحدة، ولكن الكرة عالية جدًا جدًا

3' عرضية من شاكيري على الجهة اليمنى، فابينيو يلمس الكرة برأسه ولكن تمر بدون أي خطورة على مرمى بيرنلي

2' ماني يمرر كرة بينية إلى روبيرتسون المنطلق على الجهة اليسرى، ولكن دفاع بيرنلي يخرجها لضربة ركنية قبل أن تصل للاسكتلندي

انطلاق المباراة

تشهد المباراة العديد من المفاجأت في تشكيل ليفربول بوجود صلاح وفيرمينو على دكة البدلاء، والبدء بكلا من أوريجي وشاكيري، كذلك أيضًا تشامبرلين أساسي على حساب أحدث المصابين هندرسون، كما يعود ماتيب للمشاركة بعد شفاءه من الإصابة.

يبدأ المدرب يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

Here it is... Your #LIVBUR starting line-up 🔴🗞️

التشكيل| 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فابينيو - ترينت أليكساندر أرنولد

تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - ديفوك أوريجي - شيردان شاكيري

يبدأ المدرب سين دايتش، بتشكيل مكون من كل من:

LINE-UP | Here is how the Clarets line-up this evening at Anfield. ⬇️



Charlie Taylor and Dwight McNeil return to the starting XI. 👊#LIVBUR | #UTC | @eToro