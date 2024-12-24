شرط حاسم لنجاح الصفقة .. ليفربول يحاول خطف لاعب باريس في يناير

اللاعب متاح للإعارة

يطمح نادي ليفربول الإنجليزي في إبرام صفقة هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، موجهًا أنظاره نحو راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان.

صاحب الـ26 سنة يعيش فترة صعبة في حديقة الأمراء تحت قيادة المدرب لويس إنريكي هذا الموسم، ولعب مباراتين فقط مع باريس منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، ويُزعم أنه قرر مغادرة النادي في يناير.

شبكة "سكاي" الألمانية قالت إن ليفربول مهتم بالتعاقد مع مواني في صفقة إعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية هذا الموسم، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية إنجليزية أخرى مثل آرسنال، بالإضافة إلى نادي لايبزيج الألماني.

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وتأتي هذه الخطوة نظرًا لرغبة آرني سلوت مدرب ليفربول في تعزيز خياراته الهجومية في أقرب فرصة ممكنة، في ظل المشاكل البدنية لفيديريكو كييزا وعدم ثبات مستوى الثنائي كودي جاكبو وداروين نونيز.

وأشارت الشبكة إلى أن باريس لا يمانع فكرة رحيل مواني في يناير المقبل، ولكن النادي الفرنسي يطمح في إدراج خيار أو إلزامية الشراء في أي صفقة محتملة، بسبب عدم حاجة إنريكي لخدماته وخروجه الكامل من حسابات المدرب الإسباني.

يذكر أن المهاجم الفرنسي شارك في 14 مباراة مع باريس بمختلف البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين فقط ولعب تمريرة حاسمة واحدة.