لماذا يطلق مشجعو ليفربول صيحات استهجان على النشيد الوطني الإنجليزي؟

أطلق مشجعو ليفربول صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الإنجليزي في أكثر من مناسبة، كان آخرها مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي فما هو السبب؟

ندى الشافعي

إذا كنت شاهدت مباراة الدرع الخيري بين ليفربول ومانشسترسيتي في أغسطس، فمن المرجح أنك قد سمعت صيحات استهجان من مجموعة كبيرة من مشجعين الفريق الأحمر في ويمبلي أثناء جملة "حفظ الله الملكة".

صعدت صيحات الهتاف والصفارات بصوت عالٍ من مشجعي ليفربول بينما كان النشيد الوطني الإنجليزي يعزف قبل المباراة.

وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل مؤيدي ليفربول على أنه غير محترم، حيث يتوقع أن يقف المشجعون أثناء عزف النشيد، مع ترك الآخرين في حيرة من أمرهم بشأن سبب مواجهة النشيد الوطني بمثل هذا الاستقبال السلبي من الميرسيسايد.

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هناك العديد من الأسباب وراء اختيار مشجعي ليفربول وسكان مدينة ليفربول بشكل عام عدم الاندماج مع النشيد الوطني الإنجليزي وما يمثله.

يظهر مؤخراً بانتظام علم يحمل عبارة ‘Scouse not English’ في أنفيلد وتعني "ليفربول ليست إنجليزية"، قد يكون أفضل ما يجسد هذا النوع من المعاناة التي يشعر بها أهالي ليفربول فيما يتعلق بالوطنية والقومية.

جزء كبير من سكان ليفربول يشعر "بالتهميش" على الأراضي الإنجليزية يأتي ذلك من معاملة الحكومات التي يقودها المحافظون التي يعود تاريخها إلى عدة عقود، لم يشعروا حقًا بدعم حكومتهم، فإن الناس من ليفربول يعتبرون أنفسهم أقل إنجليزية وأكثر ككيانهم الخاص بهم.

كان هذا سائداً بشكل خاص في الثمانينيات من القرن الماضي في عهد رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر، حيث كان هي وحزبها غير مبالين بالتراجع الصناعي في ميرسيسايد.

وقد أدى ذلك إلى نشوء حالة شديدة من البطالة والفقر داخل المدينة، مع عدم رغبة الحكومة إلى حد كبير في المساعدة، وحتى قطعت خدماتها العامة.

لعبت المدينة دورًا رئيسيًا في الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد انتهاء الحرب، تعرضت ليفربول لضغوط اقتصادية حيث تباطأت التجارة في موانئها التي كانت ذات يوم تهيمن على الصناعة.

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الهبوط الممنهج من الحكومة الإنجليزية لمدينة ليفربول

في عام 2011، كشفت الصحف الرسمية أنه تم حث مارغريت تاتشر سراً بالفعل على التفكير في التخلي عن ليفربول لمصير "الهبوط الممنهج".

يعني هذا المصطلح "تجويعهم عن عمد." سحب الموارد من المنطقة بحيث يتم إجبار السكان على المغادرة"، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

أظهرت الملفات التي صدرت بموجب حكم 30 عامًا أن كبار وزراء حزب المحافظين يحثونها على عدم إنفاق الأموال العامة على "الأرض الحجرية" في ميرسيسايد ، حيث قال مستشار رئيس الوزراء السابق سير جيفري هاو إن الأمر سيكون مثل "محاولة رفع تدفق المياه إلى أعلى".

أكدت التقارير ما كان أولئك الموجودون في ليفربول متأكدين منه منذ فترة - أن منطقتهم لم تحظ بتأييد الحكومة ، وأنها لم تكن أولوية على الإطلاق.

تغيرت ليفربول كمدينة بشكل كبير منذ الثمانينيات، ولا يزال يحتفظ بمكانته كمركز رياضي وثقافي مهم، لكن تجاهل مواطنيها واستياءهم من حكومتهم التى لم تدعمهم يوماً ما زال قائمًا،و تطور الاستياء إلى فكرة " نحن ضدهم " فأصبح لديهم عقلية موجهة ضد المحافظين في السلطة، والتي لا تزال قوية.

هجرة الأيرلندين إلى مدينة ليفربول

علاوة على ذلك، فإن ليفربول مدينة شهيرة للمهاجرين، حيث لا يعتبر الكثير من سكانها أنفسهم إنجليز، حيث استقطبت موائنها الناس على المستوى الدولي، وهي موطن لإحدى أقدم المجتمعات الأفريقية والصينية في إنجلترا.

أثرت المجاعة الأيرلندية أيضًا بشكل كبير على ميرسيسايد، حيث تدفق عددًا كبيرًا من السكان الأيرلنديين عندما تركوا وطنهم ليهاجروا إلى ليفربول، نتيجة لذلك تتمتع ليفربول بهوية إيرلندية قوية، ومع ذلك فقد أصبح الشعب الإيرلندي يشعر "بالتهميش" في وطنه الجديد من قبل أشخاص إنجليزيين آخرين.

تعامل الحكومة الإنجليزية مع مأساة هيلزبورو الشهيرة

هناك أيضا مسألة التعامل مع كارثة هيلزبورو وتبعاتها، كان للنائب المحافظ السابق إيرفين باتنيك دور قوي في نشر الأكاذيب الجسيمة والإشاعات عن مشجعي ليفربول المتضررين في مأساة 1989.

بينما كان النائب الحالي بوريس جونسون رئيس تحرير مجلة ذا سبيكتيتور، في عام 2004 نشر مقال كتبه سايمون هيفرعن عقلية "الضحية" لشعب ليفربول.

قال هيفر:"مزيج من المحن الاقتصادية - كانت أرصفتها في الأساس في الجانب الخطأ من إنجلترا عندما دخلت بريطانيا ما يعرف الآن باسم الاتحاد الأوروبي وأدى الولع المفرط بالرفاهية الاجتماعية إلى خلق روح غريبة، وغير جذابة للغاية بين العديد من سكان مدينة ليفربول".

"إنهم يرون أنفسهم كلما كان ذلك ممكنًا كضحايا ، ويشعرون بالاستياء من وضعهم كضحية ؛ لكنهم في نفس الوقت يعيشون فيه".

كما أشار إلى سوء المعاملة الجسيم للشرطة باعتباره كبش فداء.

وكان جونسون قد رفض مؤخرًا الاعتذار عن المقالة التي نُشرت في عهده كمحرر في البرلمان عندما طلب منه عضو البرلمان في ليفربول ماريا إيغل - بدلاً من ذلك ، أن يتجاهل القضية دون أن يرد عليه.

وبالتالي ، فليس من الغريب تمامًا شعور جماهير ليفربول برفضهم غناء النشيد الوطني، لأنهم يشعرون أنه عند القيام بذلك، يظهرون دعمهم لنظام ملكي ونظام لم يُظهر لهم أي دعم في البداية.