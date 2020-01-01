"ليفربول أفضل دون صلاح، ويمكنهم الاستغناء عنه"

نجم ليفربول السابق ديفيد جيمس يتحدث عن محمد صلاح ويؤكد أن وجوده ليس ضروريًا في صفوف ليفربول.

أكد ديفيد جيمس لاعب فريق ليفربول المعتزل أن وجود النجم المصري محمد صلاح بشكل مستمر في الريدز لا يعد ضروريًا للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيمس ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن صلاح من الممكن استبداله في صفوف ليفربول.

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وقال جيمس: "لو حصل الفريق على السعر المناسب يمكن أن يبيع أي لاعب في صفوفه، الأمر كله يتوقف على قيمة العرض المقدم".

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وأضاف: "إذا ذهب صلاح لمانشستر سيتي لا أظن ذلك سيكون مفيدًا بالنسبة لليفربول، بينما لو انتقل لدوري مختلف ربما يكون الأمر أكثر منطقية".

وأردف: "لا أظن أن ليفربول يعتمد على صلاح بشكل أساسي، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة ليورجن كلوب، وعلى الرغم من ذلك يجب أن نجد بديله".

وأكمل: "لا أظن أن محمد صلاح لا يمكن الاستغناء عنه، لقد قلت ذلك من قبل، هو ليس باللاعب العظيم وليفربول يبدو أفضل دون وجوده في الملعب، وهناك انسيابية أكبر".

وأنهى تصريحاته: "من يحصل على الكرة ويبدأ في الركض يجد نفسه يتوقف من أجل محمد صلاح، هذا ما يحدث معه".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل ثمانية أهداف مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لكنه غاب عن اللقاء الأخير ضد ليستر سيتي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.