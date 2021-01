ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

🟣 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🟣



This is how we line up to face tonight! 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/nWAyL4sK0q