ليفربول وأرسنال: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

4 ماني كان لديه فرصة للتسديد ولكنه يمرر إلى فيرمينو، قبل أن يقطع دفاع أرسنال الكرة بنجاح

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

ميلنر - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

يبدأ المدرب الواعد أرتيتا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



لينو

تيرني - جابرييل - هولدينج - تشامبرز

سيبايوس - بارتي

أوباميانج - أوديجارد - بيبي

لاكازيت



🚨 Four changes from last time...



➡️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

⬅️ David Luiz, Mari, Xhaka, Saka#ARSLIV