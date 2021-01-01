ليفربول وأرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021

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4 ماني كان لديه فرصة للتسديد ولكنه يمرر إلى فيرمينو، قبل أن يقطع دفاع أرسنال الكرة بنجاح

انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد

ميلنر - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في مواجهة الليلة أمام آرسنال 💪📋 #آرسنال_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 3, 2021

تشكيل أرسنال

يبدأ المدرب الواعد أرتيتا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



لينو

تيرني - جابرييل - هولدينج - تشامبرز

سيبايوس - بارتي

أوباميانج - أوديجارد - بيبي

لاكازيت



🚨 Four changes from last time...



➡️ Holding, Gabriel, Ceballos, Pepe

⬅️ David Luiz, Mari, Xhaka, Saka#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) April 3, 2021

يسعى ليفربول لاستغلال السقوط الكبير والمفاجئ لتشيلسي أمام وست بروميتش آلبيون بخماسية وكذلك التعثر المتوقع لليستر أمام السيتي من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 5 نقاط كاملة، في المقابل يتواجد أرسنال في الترتيب التاسع وبفارق 4 نقاط فقط عن الريدز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وأرسنال وذلك في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الإمارات.