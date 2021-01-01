أرسنال v ليفربول

ليفربول وأرسنال: مباشر لحظة بلحظة

أبانوب صفوت
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Arsenal vs. Liverpool
DAZN
تابع البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021

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4 ماني كان لديه فرصة للتسديد ولكنه يمرر إلى فيرمينو، قبل أن يقطع دفاع أرسنال الكرة بنجاح

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انطلاق المباراة

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون 
روبيرتسون - كاباك - فيليبس - أرنولد
ميلنر - فابينيو - ألكانتارا
ماني - فيرمينو - صلاح

تشكيل أرسنال

يبدأ المدرب الواعد أرتيتا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1


لينو
 تيرني - جابرييل - هولدينج - تشامبرز
سيبايوس - بارتي
أوباميانج - أوديجارد - بيبي
لاكازيت
 

يسعى ليفربول لاستغلال السقوط الكبير والمفاجئ لتشيلسي أمام وست بروميتش آلبيون بخماسية وكذلك التعثر المتوقع لليستر أمام السيتي من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 5 نقاط كاملة، في المقابل يتواجد أرسنال في الترتيب التاسع وبفارق 4 نقاط فقط عن الريدز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول وأرسنال وذلك في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الإمارات.

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