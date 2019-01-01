ليفربول وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد آرسنال، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20

ليفربول 0 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

في الوقت نفسه فإن آرسنال لا يعيش أفضل أيامه بعد الهزيمة من شيفيلد يونايتد ثم التعادل مخيب الآمال مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وتراجع ترتيبه بعدما كان قريبًا من المركز الثاني، إلى جانب مشكلة جرانيت تشاكا القائد الذي سب جماهير فريقه التي هاجمته، لتكون غرفة خلع ملابس المدرب أوناي إيمري غير هادئة على الإطلاق.

ويعيش ليفربول أفضل أيامه في هذه الفترة، بعدما حقق انتصارًا غاليًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي ليواصل تصدره جدول ترتيب البطولة برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي، وحققت كتيبة كلوب أرقامًا قياسية فريدة من نوعها بهذا الانتصار، أهمها استمرار الليفر بلا هزيمة في 12 مباراة متتالية في الأنفيلد.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد آرسنال في الدور ثمن النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./